Autos: los patentamientos de 0km más de 20% en septiembre pese a Precios Justos

Esta caída de las operaciones no tiene una explicación clara. La más lógica es la de un menor demanda, pero se contrasta con la información que llega de algunas concesionarias.

Según la marca, el número de boletos que se están efectuando no evidencia una merma, aunque hay otras automotrices que sí ven reducir la actividad.

Los boletos son las ventas que se están realizando en la actualidad, mientras que los patentamientos son operaciones hechas semanas atrás.

Otra explicación tiene que ver con las restricciones a las importaciones que se levantaron, parcialmente, a comienzos de mes cuando hubo un acuerdo entre empresas y el gobierno.

Precios justos para autos 0km

El plan de “precios justos” que se firmó con el sector, con congelamiento de los valores hasta fin de octubre para algunos modelos, se está poniendo en marcha con contrastes, tal como adelantó Ámbito la semana pasada.

En algunos casos, donde se incluyeron vehículos nacionales, hay cierta disponibilidad y se están empezando a comercializar. Por ejemplo, en la versión de las pickups Renault Alaskan Emotion 4x2 y Nissan Frontier S, como la Ford Ranger XLS 4x2. También en el modelo de Fiat Cronos Like que está ofrecido dentro del programa oficial.

Lo mismo sucede con las versiones de los utilitarios Peugeot Partner HDI y Citroen Berlingo HDI, que también se producen en el país.

En tanto, en los casos en que los modelos ofrecidos a través de este programa son importados, la limitación es mayor.

“A nosotros nos tocan cuatro unidades de la versión del Polo Track incluida en el plan y unas 30 de los que están fuera del programa. Tenemos casi todas vendidas”, explicaron en una concesionaria de Volkswagen.

En el caso de Chevrolet, que incluyó la versión LTZ de la pickup Montana que llega de Brasil, desde una concesionaria señalaron que sólo tenía una unidad y que ya tiene dueño.

En el caso de Toyota, ofrece el Yaris XLS CVT que se produce e Brasil. Este modelo, como la mayoría de la marca, tiene una larga demora de espera por la alta demanda.

Por este motivo, en la práctica, el plan oficial está funcionando a medias cuando ya está llegando a la mitad de su vigencia.

Desde el sector, remarcaron a Ámbito que esta caída de los patentamientos podría estar vinculada a la demora en emitir los certificados de importación.

"Liberaron las SIRA, pero parece que hay problemas con los certificados y todo eso está repercutiendo en menor cantidad de registros", dijeron desde una concesionaria.

Sin embargo, dos terminales consultadas por Ámbito reconocieron que no tienen inconvenientes con estos trámites, lo que hace pensar que el bajón puede estar vinculado a menor demanda.

"El mercado está muy raro. La gente no se agolpa en las concesionarias para comprar. No es lo mismo que hace unos meses. Puede haber alguna marca que tenga mucha demanda, pero no es la regla", dijeron en otra agencia. Esto se evidencia en lo que sucede en las concesionarias.

Mientras algunos 0km se empiezan a vender a precio de lista o hasta con leves descuentos de más de 5%, tal como adelantó Ámbito, hay otros casos en los que hay demoras de entrega y sobreprecios.

El tema electoral y la caída de poder adquisitivo de un sector de la población también juega en esta realidad.

Hay que tener en cuenta que muchos modelos importados se compra con sobreprecios porque no hay abastecimiento adecuado. En tanto, los modelos fabricados en el país son los que ya reciben bonificaciones para alentar el consumo.