Giro drástico: concesionaria de autos que cierra ya no volverá a abrir

Una serie de factores está llevando a este sector a una situación crítica. La caída de las ventas en los últimos 20 meses, el aumento de los costos fijos y el avance de las nuevas tendencias generan un cóctel explosivo. Si bien no hay cifras oficiales, empresarios con mucha trayectoria en el mercado estiman que desde abril de 2018 -cuando la Argentina dejó el “gradualismo” ante la falta de financiamiento externo- se cerraron más del 20% de las concesionarias y prevén que esa tendencia seguirá en aumento. Esto hizo que se perdieran unos 15.000 empleos entre las agencias de autos y de motos. Pero eso no es lo más preocupante. Según varias fuentes consultadas, ante la fuerte reestructuración que vivirá esta actividad por la llega de nuevas tecnologías, pronostican que las concesionarias que cierran ya no volverán a abrir.