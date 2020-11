Pisó el freno en octubre la recuperación de las ventas de autos usados

La entidad destacó que frente a septiembre, cuando se vendieron 158.941 unidades, octubre mostró una baja del 3,12%, mientras que en el acumulado de los primeros diez meses del año se registraron 1.211.304 vehículos, 16,3% menos que en igual período de 2019.

Alberto Príncipe, presidente de la CCA, trazó una primera mirada optimista sobre estos resultados: “Pese al pronóstico pesimista de la primera quincena de octubre, el mes cerró con prácticamente igual volumen que el año pasado”, dijo.

¿Qué pasó en octubre? Según Príncipe, el mercado “se mostró más tranquilo que meses anteriores, bajo bastante las consultas de los clientes y la falta de stock se convirtió en una verdadera pesadilla”. Sobre este punto, destacó que “las agencias están sorprendidas por los precios que los clientes quieren por sus vehículos (valores que no se ajustan a la realidad del mercado) para cerrar las operaciones y eso hace que muchas no se concreten”. Y añadió: “Por otra parte, tenemos que decir también, que mucha gente está vendiendo su vehículo porque no lo puede mantener”.

El comportamiento del mercado de autos usados corre de atrás a las ventas de los nuevos, que en octubre creció 13,9% respecto al mismo mes de 2019 y 6,1% frente a septiembre pasado. Esto se explica por la brecha entre el dólar oficial y el paralelo que alentó las compras por parte de personas que tenían dólares billetes para invertir. De esta manera, el sector terminará el año con cerca de 1.400.000 unidades vendidas, un 20% menos que el año pasado y prácticamente sin financiación, según destacó Príncipe.

En octubre en el podio de los usados más vendidos quedaron el VW Gol y Trend; Chevrolet Corsa y Classic; y Renault Clio.