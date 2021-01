Biden eligió la política de shock (incluida la economía), pero los demás también juegan

La política económica también apuesta al shock. Más aun, a la sobrerreacción, a exceder el blanco. Y en todo caso a rebatir luego la espuma. ¿Es razonable pensar que el megapaquete fiscal de 1,9 billones de dólares pueda tener éxito en su pasaje por el Congreso? ¿Después de que un plan más modesto, pero no pequeño, de 900 mil millones fuera sancionado el mes pasado? Queda claro, eso sí, que Biden y Yellen no quieren un programa gradualista, o, simplemente, ver y esperar antes de tomar decisiones. La idea es poner toda la carne en el asador. El covid causa estragos ahora, y obliga a dos tareas. Biden pretende vacunar a 100 millones de personas en los próximos 100 días (consumiría 415 mil millones de dólares del paquete). Y también atender las consecuencias económicas: paliar las situaciones críticas en el mercado de trabajo, las pymes, los hogares y las finanzas públicas locales. Especula con que la oposición no querrá quedar como culpable de una recaída en la recesión por su tozudez. Y el covid amenaza con causar un “double-dip” en la eurozona, Gran Bretaña y Japón, según los informes PMI. Pero, si bien en EEUU los signos de debilidad están presentes –el empleo y las ventas minoristas cayeron– la misma metodología señala que 2021 arrancó pujante, con máximos en las actividades de servicios y, sobre todo, manufacturas. Que la economía, luego de la vacunación masiva, explote con una bonanza a toda orquesta sería la ruina de la oposición en las legislativas del año próximo. ¿Cómo convencerla de que acepte el trato que ofrece Biden? “No hay ninguna chance”, dice Roy Blunt, el senador que lidera el comité de política republicano. La estrategia de choque puede fracasar contra una pared. Wall Street, por su parte, ya metió buena parte del shock de estímulo en sus precios. El rally temprano y furibundo es el mejor testimonio. Y no por casualidad canceló la rotación “pro-Biden” y se volcó de nuevo a las tecnológicas (que no dependen de ningún estímulo extra). Si el Congreso se convierte en clave, nos espera un “serrucho” que mimetice los altibajos de toda negociación. Y los legisladores no van a regar la ilusión del plan de 1,9 billones de dólares, van a podarla. Aun así, costará que pase el filtro. Biden eligió el shock, la Bolsa no cree que sea misión imposible, pero quién puede descartar que su propia agresividad no se le convierta en un búmeran.