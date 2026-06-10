El plazo fijo no repunta: cómo siguen las tasas de los principales bancos hoy, miércoles 10 de junio + Agregar ámbito en









Los rendimientos continúan en niveles reducidos y los ahorristas siguen atentos a los movimientos del sistema financiero.

Cuál es el rendimiento de la herramienta tradicional que eligen los ahorristas argentinos Depositphotos

Los plazos fijos atraviesan uno de los momentos más desafiantes para quienes buscan obtener renta a través de instrumentos bancarios tradicionales. Tras varios meses de bajas sucesivas, las entidades financieras mantienen rendimientos que se ubican lejos de los niveles observados durante los períodos de mayor tensión inflacionaria.

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La situación genera un escenario particular. Mientras algunos ahorristas continúan apostando por la seguridad de este instrumento, otros exploran alternativas como fondos comunes de inversión, cuentas remuneradas o instrumentos vinculados al mercado de capitales. La elección no siempre resulta sencilla y depende tanto del perfil de riesgo como de las expectativas sobre inflación y tasas.

plazo fijo

En ese contexto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite observar cómo se posicionan las distintas entidades financieras. Las diferencias entre bancos siguen existiendo, aunque el margen ya no es tan amplio como en otros momentos del mercado. Además, varias entidades mantienen propuestas especiales para captar depósitos de personas que no son clientes habituales.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 10 de junio Según los datos informados por las entidades financieras al Banco Central para colocaciones online a 30 días, las tasas nominales anuales (TNA) continúan mostrando una tendencia de estabilidad en niveles relativamente bajos.

plazo fijo cuenta dni Entre los bancos con mayor volumen de depósitos del país, las tasas ofrecidas a clientes son las siguientes este miércoles 10 de junio: Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Santander : 14,5%

: 14,5% Banco Galicia : 15%

: 15% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18,5%

: 18,5% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad: 17%

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