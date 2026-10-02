Blackrock en clave electoral: "Argentina no tiene muchos riesgos geopolíticos, pero tiene muchos riesgos domésticos"

Pablo Goldberg es el argentino que define dónde invertir el dinero del fondo global en mercados emergentes. Adjudica "superimportancia" a los volantazos de Argentina por su pérdida de reputación global.

La Argentina seguirá considerada, lo que en la jerga de los mercados de capitales, se denomina "un trade" por algún tiempo más, más allá de que el presidente Javier Mile i pretenda convencer a los inversores internacionales de que dejen su dinero en el país por largo tiempo.

Así lo dio a entender Pablo Goldberg, Portfolio Manager de Mercados Emergentes de Blackrock al disertar en el marco del 62° Coloquio del I nstituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA ) que se lleva a cabo en Mar del Plata.

"A la pregunta de si es un trade o es una inversión de largo plazo, yo diría hasta que Argentina no logre bajar su volatilidad, en alguna manera va a seguir siendo un trade", dijo Goldberg junto en una jornada en la que el riesgo país llegó a trepar a los 640 puntos.

La razón del directivo de Blackrock para decidir si invierte o no en bonos argentinos es muy sencilla, más allá de los estudios de riesgo que se puedan hacer. "Lo que primero hacemos los inversores internacionales es ver qué hacen los locales. O sea, si el local desconfía, ¿por qué tendría yo que confiar si ellos tienen de alguna manera una mejor información que la que tengo yo?" , detalló Goldberg.

Días atrás el informe de Posición de Inversión Internacional (PII) que publica el INDEC reveló que la cantidad de dinero ahorrado fuera del sistema financiero local trepó en el segundo trimestre al u$s260.000 millones , que es la mitad del total de activos financieros del país.

El analista de Blackrock señaló que "se ve que recurrentemente los locales se refugian en moneda extranjera antes de las elecciones".

El rating de Moody's

Goldberg explicó que de acuerdo a los parámetros que usa la calificadora de riesgo Moody's para decidir la calidad crediticia, la Argentina podría ser "grado de inversión" si se tomara solo el ratio de riqueza. El problema es todo el resto.

Uno de los riesgos más importantes, que genera alta volatilidad, es el político, que aún con leyes como la de Independencia del Banco Central no se puede resolver.

Al mostrar un cuadro a la audiencia señaló: "La primera línea es muy importante, no sé si llega a ver, pero dice, 'riesgo político doméstico y geopolítico'. Argentina no tiene muchos riesgos geopolíticos, pero tiene muchos riesgos domésticos. Y esto es una una baja superimportante en el grado de inversión de la Argentina".

Al respecto, el analista indicó que Argentina necesita "una mejora en la estabilidad institucional entendida en el papel y en las acciones", más allá de las leyes que se puedan sacar en un período político determinado.

Alcanzar el grado de inversión

Aunque el presidente Javier Milei planteó que su meta sería alcanzar el grado de inversión para Argentina para el 2031, el objetivo luce ambicioso. El analista de Blackrock considera que "realmente hay que mostrar que hay una sensación de que la Argentina del pasado no es lo mismo que la Argentina del futuro".

"Esto de la idea de los volantazos, la idea de que estamos locales y extranjeros estresados frente a una elección. Hay países que tienen elecciones, con el mismo ciclo de la Argentina. Inclusive tienen cambio de banderas políticas de izquierda, derecha, centro, outsiders, pero no cambian las reglas básicas de juego", agregó el financista.

Goldberg recordó que "países como Perú que se pasan de crisis políticas en crisis políticas pero la estabilidad macroeconómica continúa". "O el caso de Uruguay que tiene cambios, digamos, de colores en el gobierno, pero hay ciertas reglas que no se discuten", enfatizó.

La falta de inversores institucionales

El cierre de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) terminó con una posibilidad de que Argentina contara con un mercado de capitales mas profundo, con inversores institucionales locales que le permitieran al Gobierno financiarse con ahorro local. Goldberg considera que ese es otro punto de vulnerabilidad de Argentina.

"Brasil con una deuda sobre producto casi si el doble de la Argentina. Tiene 3% de su deuda del Gobierno en deuda externa y eso genera diferentes tipos de vulnerabilidades: Por eso Brasil es mucho menos sensible a los a los shocks internacionales que como lo es la Argentina", explicó. Es probable que la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) suplan en parte la falta de inversores de largo plazo, agregó.

La mala fama del país afecta a los corporativos

Del mismo modo en que los bonos de un soberano puede tener mayor o menor riesgos, los títulos que emiten las empresas son afectados. "Cuando nos sentamos a ver un corporativo lo primero que miramos es el código postal", señaló Goldberg.