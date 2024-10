Blanqueo: advierten por complicaciones para la carga de las declaraciones juradas

La AFIP le pide a los contribuyentes que suban a la web un tipo de documentación que no todos los bancos están dando.

Ese paso, se considera, tendría mayor sentido si hubiera diferencias o no apareciera el depósito, con lo cual la persona que blanqueó tiene que justificar en su declaración jurada el dinero que ingresó a su cuenta CERA.

afip-ddjj-blanqueo.jpeg

“Tendrían que permitir validar cuando los datos de las declaraciones juradas coinciden con lo que se depositó y solo cargar aquellos que no estén precargados”, señaló el tributarista Julián Ruiz a Ámbito.

Ruiz consideró que se trata de información “redundante” la que pide la AFIP. En ese sentido, advirtió que están apareciendo diferencias entre lo declarado por los bancos y lo que blanquearon las personas cuando se hicieron varios depósitos.

Carga de datos del blanqueo: queja de profesionales

El otro problema que surge es que las boletas de depósito, o el ticket que entrega la caja del banco donde se ingresó el dinero, no informa el CUIT del contribuyente. Es decir, si la persona no recibió ya el resumen de cuenta de septiembre, no puede todavía subir la declaración jurada.

“Hagan un botón donde se clickea y que diga ‘mis depósitos coinciden con los informados por BANCO’”, sugirió Ruiz en su cuenta X. Ahí también planteó que en caso de que ello no sea así, “recién ahí se habilita la carga del PDF”.

“Hoy mandamos más de 100 mails diciéndoles a clientes que por favor nos manden el resumen bancario CERA” indicó el profesional, quien señaló que están sugiriendo a los clientes postergar este paso por una semana.

De la carga final de este documento surge la cifra exacta de blanqueo de dinero en efectivo. En el caso de aquellos que quieren sumar ese dinero al Régimen Especial de Ingreso Anticipado de Bienes Personales (REIBP) y pagar por anticipado impuesto por 5 años, con la DDJJ se estima si el anticipo del 75% que pagó al momento de adherir está bien calculado.

Alejandro Rosenfeld, un contador muy activo en redes sociales, señaló que “la Resolución General de la AFIP dice que hay que subir certificado de depósito o extracto y los bancos no te lo dan”. “No creo que pase nada pero para hacerlo bien se necesita eso”, explicó.

Los contadores coinciden en que hay algunos bancos que están entregando comprobantes a requerimiento del cliente, y en algunos casos los profesionales están haciendo capturas de pantalla de los registros del "home banking" del cliente, en caso de que la cuenta CERA esté asociada.