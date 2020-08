La Argentina le dará a los bonistas 5 días para renunciar a reasignación

Ahora, y terminados los debates sobre los textos judiciales, las partes ya están de acuerdo en los argumentos finales para habilitar el llamado a reestructurar la deuda externa emitida por la Argentina bajo legislación internacional ante la SEC. La próxima semana, comenzará la carrera para que el Gobierno logre las mayorías necesarias para cerrar las alternativas judiciales en contra del proceso. Para esto, en las últimas horas los abogados de ambas partes terminaron de diseñar los textos exactos de los dos cambios más importantes discutidos en los términos legales dentro de la negociación, para que puedan ser aplicados. Y, quizá, generar nueva jurisprudencia internacional para los futuros procesos de renegociación de deuda de países soberanos. Esto son la aplicación de 5 días posteriores a la aplicación de las “cláusulas de reasignación”, para que los bonistas que no acepten estos cambios puedan arrepentirse y quitar su apoyo y el plazo de 36 meses para que los que no ingresaron al canje puedan ingresar compulsivamente en el proceso. Ambos casos son flamantes incorporaciones en el caso argentino (y también el ecuatoriano cerrado la semana pasada); sin jurisprudencia en los tribunales del segundo distrito sur de Nueva York que los avale o rechace. Sin embargo suponen ambas partes (Gobierno argentino y bonistas), que la redacción elaborada por los profesionales que asesoran a los dos bancos es tan sólida que los jueces que eventualmente les toque juzgar ante potenciales demandas de holdouts, no tendrán dudas para determinar la razón para la causa argentina.