Canje: el "Centenario" y el miedo al primer megajuicio por la deuda

El alerta lo impuso ayer en el debate el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, que, vía Twitter, publicó “¿Pero tiene esto algo q ver con una reestructuración? Resulta que sí. El fallo Cash vs Wilmington, de 2016, se refiere a una empresa con bonos con MWC que entró en default. El juez consideró eso una decisión voluntaria del emisor y entendió se gatillaban las obligaciones del MWC”. Según el cálculo y la advertencia del ex funcionario, “si se aplicara la misma lógica al Centenario implicaría transformar un pago de 2.000 millones en uno de 14.000, comiéndose casi un tercio de los ahorros que pretende Guzmán. Si éste es el pago posible en un fallo judicial será difícil lograr un acuerdo voluntario en este título”. Menciona en su hilo de la red social que “los precios de mercado no reflejan esta visión, ni se sabe siquiera si el fallo Cash vs Wilmington aplica (yo creo q no debería). Pero hay q estar preparado. Sino, en vez de demostrarle al mundo como se hace una reestructuración daremos un nuevo ejemplo de cómo no debe hacerse”.

Según otras visiones, el peligro no sería tal. Las argumentaciones hablan de una cláusula usual y muy común en la emisión de bonos internacionales utilizada desde hace tres décadas, y tienen la finalidad de permitirle al emisor de la colocación hacer una cancelación anticipada, si las tasas generales caen y la de la emisión resulta muy cara para los mercados. La mira estaría en este caso en los emisores y no en los tomadores de la deuda. Es la justificación que en su momento expusieron los responsables del equipo de entonces ministro de Finanzas Luis Caputo al lanzar el bono en 2017, y que ahora exponen como defensa de la inclusión de la cláusula. La cláusula le da el derecho al emisor a retirar el bono anticipadamente, situación en la cual habrá que pagar al acreedor un monto como compensación.

La pregunta que debe hacerse ahora el acreedor es si un canje de bonos, como sería el caso de la operación que propone Guzmán, debe considerarse o no una compra temprana del bono; y, en consecuencia, una operación en sintonía con lo que el contrato de emisión del Centenario autoriza. Si Argentina retiraría el bono en efectivo, debería retirar antes de lo previsto, debería compensar a los tenedores de esa deuda por haber anticipado el rendimiento prometido; el que, en el caso del Centenario, era llamativamente positivo y rentable. Lo que será motivo de discusión, entre los negociadores de Guzmán (incluyendo los bancos asesores HSBC y el Bank of America) y los acreedores durante los actuales cruces en el marco del canje de deuda (exchange offer); es si la operación que propone el Gobierno implica un retiro de un bono del mercado o un canje por otro. La corte de EE.UU. dijo que un default es una compra anticipada de un bono. En este caso no sería un default, sino un canje. El temor que comienza a circular por el mercado, es que; aun con un acuerdo, haya un grupo de bonistas que no estén de acuerdo con esta visión, que consideren que la cláusula MWC está vigente y que se necesita una compensación extra por fuera del canje propuesto de Guzmán.

Obviamente el ministerio de Economía rechaza cualquier alternativa de este tipo, y ya derivó el caso para que comience su estudio en la procuración del Tesoro que maneja Carlos Zannini; el encargado de diseñar la estrategia jurídica del canje de deuda lanzado por Economía, y que trabaja hoy con el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) como referente legal en Nueva York. El temor es que luego de cerrado el canje; o, peor aún si se llega a situación de default, el grupo de bonistas tenedores del Centenario (totales o residuales) decidan llevar el debate a la justicia de EE.UU. (donde en general, la jurisprudencia dice que al país no se le da la razón), y que sean, otra vez, los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, famosos en el país por las andanzas de Thomas Griessa y donde ahora gobierna Loretta Preska, donde se decida la suerte de una colocación de deuda argentina fallida y los reclamos de bonistas con excelentes abogados. Según Sebastian Maril, director de Research for Traders, se trata de una cláusula normal en el mercado internacional y, con pocos antecedentes.

El bono Centenario fue lanzado el 17 de junio de 2017 por Luis Caputo como ministro de Finanzas. Vencería en 2117 y pagaría intereses y parte del capital durante cinco generaciones de argentinos. Fue emitido por unos u$s2.759 millones, tendría un cupón de renta fija del 7,125% anual, y su colocación fue realmente exitosa. Los pedidos de emisión sumaron más de 9.000 millones, y solo se colocó en “manos fuertes”. Según Caputo, la operación representó el momento de mayor confianza del mundo financiero con la argentina del gobierno de Mauricio Macri. Para el entonces ministro, “una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía”. Agregaba además que el país mostraba “prudencia y responsabilidad”. Con esta operatoria era de los pocos países en el mundo que había logrado emitir este tipo de deuda, junto con México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.