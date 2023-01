Recompra de bonos: este año vencen cupones por u$s3.666 millones y los pagos podrían reducirse

“El ahorro en cupones se verá en la medida en que compremos. No sabemos a qué precios vamos a ir comprando y por eso no podemos saber de antemano cuánto será”, señalaron en el equipo del Palacio de Hacienda. Dicho de otro modo, como efecto colateral de la recompra aparece un ahorro (aunque no sea muy grande) en el pago de cupones de 2023.

Según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en enero hay que pagar intereses a los bonistas por u$s1.116 millones, una cifra que no es alta en condiciones normales pero con bajo stock de reservas y sin crédito puede ser un dolor de cabeza. En marzo aparecen otros u$s1.146 millones y en julio u$s1.151 millones. En abril hay un pago por u$s113 millones y en octubre otro de u$s125 millones.

Aunque la medida anunciada por Massa indica que se trata de u$s1000 millones los que se van a destinar a la recompra, es probable que no se llegue a usar todo si el objetivo es mantener a raya el dólar Contado con Liquidación (CCL). Así lo señala Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Letcher considera pertinente la medida del Gobierno. “Quizá no tengan que usar todo”, señaló a Ámbito. El economista indicó que ahora es el momento para hacer operaciones de este tipo porque ya más cerca de las elecciones va a ser complicado. Más allá de la cuestión de los intereses, Letcher consideró que la medida puede favorecer a las futuras colocaciones de letras en pesos del Tesoro. “Tal vez algunos de los que salen de peso y van a los bonos globales lo piensen mejor estos días”, opinó.

Se sabe que una parte de la demanda de bonos globales que viene favoreciendo el crecimiento de las cotizaciones en los mercados internacionales, proviene de inversores que van dejando posiciones en moneda local, sobre todo, de aquellos que tienen cierto temor a un default .

Gabriel Caamaño, socio gerente de Consultora Ledesma, plantea que desde julio pasado se viene observando una mejora del valor de los bonos argentinos vinculado a un cambio de enfoque en la economía a partir de 2024, tanto sea por la oferta de la oposición como la del oficialismo con una potencial candidatura de Massa. “Es posible que haya algunos que hayan dolarizado de ese modo”, explicó al referirse a inversores que salieron de bonos en pesos para ir a los globales. De hecho, el economista recordó que el BCRA interviene todos los días en los mercados secundarios para comprar las letras del Tesoro para evitar que se caiga la curva de pesos. Caamaño considera, en tanto, que la posibilidad de ahorro por recompra de deuda de cupones es limitada. “Lo que es cierto es que el gobierno de esta manera formaliza un mecanismo de intervención en el mercado”, señaló.

Por su lado, Andrés Reschini, economista de F2 Soluciones Financieras, explicó que la medida del gobierno puede tan solo “suavizar” los movimientos de las cotizaciones, aunque no ve un cambio importante en el escenario.