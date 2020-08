La otra brecha: salarios superan a los brasileños

De lo contrario el comercio bilateral estará complicado. La historia reciente muestra que la brecha salarial se cerró tras el colapso de la convertibilidad en 2002. Luego deambuló con un pequeño diferencial, siempre favorable a Brasil. Pero a partir de 2012 la brecha volvió a ampliarse (u$s1.600 vs. u$s1.000) llegando al máximo en 2015. Es un tema delicado, sobre todo para el sector manufacturero que tiene en el mercado brasileño a uno de sus mejores clientes.

Por otro lado, si bien desde el Gobierno señalan que los datos inflacionarios de julio muestran una desaceleración, los índicadores de alta frecuencia que monitorean los privados indican otra cosa: en las últimas semanas la inflación núcleo de alta frecuencia viene acelerándose. De modo que la puja salarial, hoy en el limbo, seguirá acumulando presión.

¿Cómo lo ven los analistas? Dentro del sector privado hay tres realidades. En las actividades muy afectadas por la cuarentena (hoteles, restoranes, turismo, entretenimiento, etc.) no habrá puja, siendo el objetivo sindical el de evitar el colapso de empleo e ingresos. Se mantendrán los ATP. Dentro de las actividades afectadas habrá mini-pujas donde los sindicatos estarán menos resignados pero igual pendientes del nivel de empleo. Mientras que dentro de las actividades menos afectadas (alimenticias, petroleros, bancarios, transporte, servicios públicos) habrá puja y paritarias cortas ajustables. En el sector público, la puja está anestesiada priorizando mantener los puestos de trabajo, menos horas trabajadas y no el recorte de salarios nominales para neutralizar las demandas salariales.