Se aceleró la venta de granos por temor a una suba de retenciones

Tal como demuestran las estadísticas oficiales, entre la segunda y tercera semana de febrero, se vendieron en total, 1 millón de toneladas de soja de la nueva campaña y poco más de 511.000 toneladas de la anterior. Este último volumen es poco habitual para esta época del año ya que el productor, en esta instancia, no tendría que liquidar grano porque no está ante necesidades importantes de capital ya que la siembra de la nueva campaña ha concluido. La fenomenal escalada de los precios internacionales es parte de la respuesta, pero no toda.