Carlos Rodríguez, exasesor de Javier Milei cargó contra Luis Caputo: "¿Qué van hacer los no tengan para vender?"

El exasesor del presidente Javier Milei, Carlos Rodríguez, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que los argentinos deberán "vender sus dólares para pagar impuestos" : "¿Que van a hacer los que no tienen canutos para blanquear y vender?".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el economista que asesoró a Milei en sus inicios al frente del Poder Ejecutivo cruzó al titular de la cartera económica: "Si no va a haber pesos en el mercado, ¿que van a hacer los que no tienen canutos para blanquear y vender al dolar oficial al BCRA?".