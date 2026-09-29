Llega Expo Auto Chino 2026 con más de 100 modelos y 26 marcas en Costa Salguero

Del 2 al 4 de octubre, el BA Ferial reunirá lanzamientos, novedades y la mayor muestra de vehículos de origen asiático en el país.

La primera gran exposición dedicada a la industria automotriz argentina ya tiene fecha. Expo Auto Chino 2026 abrirá sus puertas del viernes 2 al domingo 4 de octubre en el BA Ferial de Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires, con una propuesta que reunirá 26 marcas, más de 100 modelos y 15 lanzamientos .

El evento ocupará cuatro pabellones y más de 13.000 m², con una exhibición que incluirá SUVs, pick ups, sedanes, utilitarios y vehículos electrificados , en un contexto donde las automotrices de origen chino vienen ganando participación en el mercado local. Además, la agenda contempla charlas vinculadas al sector y una oferta gastronómica para el público.

Entre las marcas confirmadas figuran Aion, Arcfox, BAIC, Changan, Chery, DFSK, Deepal, Dongfeng, Forthing, Foton, GAC Motor, Geely, GWM, JAC, Jetour, JMEV, Kaiyi, Kama, Landking, Leapmotor, Lynk & Co, Maxus, MG, Omoda & Jaecoo, Shacman y Soueast .

BAIC llegará con una de las principales presentaciones del evento: la primera pick up del Grupo, un modelo que combina desarrollo off-road con tecnología actual y que tendrá su debut en América.

ARCFOX , la división de vehículos eléctricos premium del Grupo BAIC, exhibirá la ARCFOX V9 , una van desarrollada especialmente para este tipo de movilidad.

ARCFOX, la división de vehículos eléctricos premium del Grupo BAIC, exhibirá la ARCFOX V9, una van desarrollada especialmente para este tipo de movilidad.

En tanto, Lynk & Co mostrará su gama y sumará el Lynk & Co 900, un SUV híbrido enchufable de gran tamaño, con seis plazas, tracción integral y una potencia de 720 CV, posicionado como su modelo más avanzado dentro del concepto New Premium.

Geely, por su parte, presentará su estructura deportiva Geely Proracing, con la que competirá en la temporada 2026/2027 del TC2000 con el modelo Icon, junto a los pilotos Nicolás Traut y Franco Riva. También exhibirá su oferta actual: el Geely EX5 (eléctrico), el Icon (combustión) y la pick up Riddara D6_J7 PHEV Air.

El avance de la electrificación gana protagonismo

La exposición también servirá como plataforma para nuevas tecnologías y propuestas electrificadas. Leapmotor, respaldada por Stellantis, mostrará los recientemente lanzados B10 y C10, con sistemas híbridos de rango extendido y autonomías que alcanzan entre 900 y 1.000 kilómetros, además de anticipar un modelo previsto para 2027.

En el caso de Foton Argentina, representada por el Grupo Corven, presentará un nuevo vehículo de energías alternativas en el marco de su estrategia BlueLine, enfocada en ampliar su gama con opciones más eficientes.

Omoda & Jaecoo tendrá su primera aparición ante el público local con los modelos OMODA 5 (HEV y BEV) y OMODA 7 (PHEV), junto con un adelanto de la marca Jaecoo. Su propuesta incorpora el sistema SHS —Super Hybrid System—, con autonomías superiores a los 1.000 kilómetros.

Por su parte, Forthing mostrará dos modelos: el S7, un sedán eléctrico de rango extendido, y la V9, una van híbrida con siete plazas, enfocada en el confort y la tecnología.

Datos clave para visitar la exposición

Fechas: viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026

viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026 Lugar: BA Ferial – Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires

BA Ferial – Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires Horarios: viernes de 13 a 20; sábado y domingo de 11 a 20

viernes de 13 a 20; sábado y domingo de 11 a 20 Entradas: desde $30.000 por día, a la venta online

desde $30.000 por día, a la venta online Más información: expoautochino.com.ar

La muestra contará además con el acompañamiento de Santander Argentina como sponsor, en un contexto en el que el sector automotor suma nuevos jugadores y tecnologías que empiezan a consolidarse en el mercado local.