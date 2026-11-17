Tras una reunión entre Xi Jinping y Mark Carney previa a la cumbre de la APEC, Beijing recortará aranceles por u$s280 millones al agro y la pesca canadienses a cambio de exenciones al acero y aluminio. Los detalles de los intercanmbios y el papel de EEUU, en la nota.

China reducirá los aranceles a más cantidad de productos de exportación canadienses , entre ellos la carne de cerdo y los productos del mar, según comunicó este martes el primer ministro Mark Carney , quien celebró la "mayor previsibilidad y estabilidad" en las relaciones comerciales entre el gigante asiático y Canadá.

Durante un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping , previo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, Carney afirmó que Canadá avanzaba muy por delante de la meta prevista para alcanzar su objetivo de aumentar las exportaciones a China "un 50% para finales de esta década" .

Cabe señalar que uno de los pilares de la política económica de Carney es reducir la fuerte dependencia de Canadá de Estados Unidos , que impuso elevados aranceles a una gran cantidad de productos canadienses.

De acuerdo con un comunicado difundido por la oficina de Carney, ambos mandatarios acordaron extender y ampliar un entendimiento preliminar destinado a facilitar el ingreso de productos agropecuarios y pesqueros canadienses en China . Como parte del acuerdo, Beijing va a otorgar recortes de aranceles adicionales sobre exportaciones canadienses valuados en cerca de u$s280 millones, que incluye cortes congelados de carne porcina, pescados y mariscos.

Uno de los pilares de la política económica de Carney es reducir la fuerte dependencia de Canadá de Estados Unidos.

A cambio, Canadá acordó prorrogar por dos años las medidas vigentes de exención arancelaria para ciertos productos chinos de acero y aluminio , cuyo vencimiento estaba estipulado actualmente para finales de 2026, según el comunicado.

Xi Jinping subrayó que, desde que ambos países acordaron en enero impulsar la asociación estratégica entre China y Canadá, los intercambios bilaterales y la cooperación en diversos sectores se han restablecido por completo.

Objetivo de Exportación: Canadá avanza en su meta de aumentar exportaciones a China en un 50% para fin de década.

De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, el presidente chino presentó una hoja de ruta de cuatro puntos para dinamizar la relación bilateral: promover una "comprensión más precisa" de los modelos de desarrollo de cada país; intensificar la cooperación en comercio, energía, agro y finanzas, expandiéndola hacia las economías verde y digital y el comercio electrónico; estrechar los lazos culturales entre ambas sociedades; y respaldar el sistema multilateral de comercio.

Una relación económica más estrecha

Las conversaciones del martes constituyeron el tercer encuentro entre Carney y Xi Jinping desde que Carney asumió como primer ministro. El Ministerio de Finanzas de China afirmó el martes que China y Canadá celebran las medidas de sus bancos centrales para poner en práctica un acuerdo bilateral de intercambio de monedas locales, así como la emisión, por parte de instituciones canadienses que cumplan los requisitos, de "bonos panda", títulos denominados en yuanes que se venden en China.

En ese marco, en el sector industrial, las automotrices chinas BYD, Geely y Chery iniciaron gestiones para desembarcar en el mercado canadiense luego de que Ottawa habilitara un cupo de importación anual de 49.000 unidades sujeto a un arancel del 6,1%, una cuota que prevé escalar hasta los 70.000 vehículos en un plazo de cinco años.

Las conversaciones del martes constituyeron el tercer encuentro entre Carney y Xi Jinping desde que Carney asumió como primer ministro.

China también redujo los aranceles a las semillas de canola canadienses tras la visita de Carney en enero y recientemente prorrogó por dos años las reducciones arancelarias para la harina de canola, las langostas, los cangrejos y los guisantes de Canadá.

En el frente energético, las exportaciones de petróleo crudo de Canadá con destino a China registraron un incremento cercano al 37% en lo que va de 2026, de acuerdo con estimaciones de Reuters elaboradas a partir de datos de LSEG.

Lo económico desemboca en otros frentes: diversos analistas de seguridad y grupos de derechos humanos advirtieron de que estrechar los vínculos con Pekín podría comprometer "la seguridad y los valores de Canadá".

Relación Estratégica: Ambos países buscan fortalecer la cooperación en comercio, energía y finanzas.

En ese sentido, los críticos destacan el encarcelamiento del magnate de los medios prodemocráticos de Hong Kong Jimmy Lai, la ejecución en secreto por parte de China de cuatro canadienses el año pasado y las conclusiones de los servicios de inteligencia canadienses de que Pekín interfirió en al menos dos elecciones federales. Por su parte, China afirmó que no tiene interés en interferir en los asuntos internos de Canadá.