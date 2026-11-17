Robo "piraña" en una heladería de Quilmes: se llevaron dinero, mercadería y objetos personales + Agregar ámbito en









Fue organizado por al menos diez jóvenes, que apuntaron a distintos focos del local. La cajera fue sorprendida y abordada por los delincuentes, sin posibilidad de reacción.

El video del momento mostró cómo el grupo de delincuentes entró simultáneamente y casi de manera coordinada se repartieron. Captura

Una heladería de Quilmes, provincia de Buenos Aires, sufrió un robo “piraña”, en le que sufrió robo de mercadería y dinero. Fue cuando un grupo de al menos 10 jóvenes entró al local y también asaltó a dos clientes

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El hecho ocurrió el último viernes por la tarde, hacia las 16.24, en una sucursal de Lucciano’s, ubicada en la esquina de Colón y Almirante Brown, en pleno centro.

Un video del momento mostró cómo el grupo de delincuentes entró simultáneamente y casi de manera coordinada se repartieron para saquear el comercio en poco más de 10 segundos.

Una heladería en Quilmes sufrió un robo "piraña": se llevaron dinero, mercadería y objetos personales Parte del grupo saltó el mostrador y fue directo hacia la caja registradora, mientras la empleada que estaba allí fue sorprendida y quedó reducida. Otro grupo se dirigió hacia las dos personas que se encontraban como clientas en ese momento, a quienes robaron sus pertenencias.

Parte del grupo saltó el mostrador y fue directo hacia la caja registradora, mientras la empleada fue sorprendida y quedó reducida. @hechosanderecho Por último, un tercer grupo se abalanzó sobre los productos exhibidos en el mostrador y se llevó los alfajores que estaban a la vista. El momento elegido por los ladrones coincidió con un horario en el que había poco personal, lo que les facilitó actuar sin que nadie llamara a la policía.

La causa quedó a cargo de la comisaría 1ª de Quilmes, que trabaja en la identificación de los sospechosos a partir de las imágenes, en las que se llega a ver que varios de los ladrones entraron con la cara descubierta. Por el momento no hay detenidos. Cuáles son las zonas y los horarios con más robos de autos en el AMBA El robo de vehículos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta un escenario marcado por la violencia y una fuerte concentración territorial. Durante septiembre, más de seis de cada diez hechos relevados se produjeron mediante amenazas o intimidación, mientras que los automóviles particulares continuaron siendo los principales objetivos. La zona sur concentró el 38,78%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires representó el 12,24%. En último lugar quedó la zona norte, con el 4,08%. Los horarios también aportaron información relevante. La franja comprendida entre las 6 y las 12 concentró el 28,57% de los casos, por encima del período nocturno de 18 a 24, que alcanzó el 26,53%. Por su parte, entre las 12 y las 18 se registró el 24,49% de los hechos, mientras que la madrugada representó el 20,41%. Otro dato destacado fue la cantidad de personas involucradas en los ataques. Los robos cometidos por dos delincuentes fueron los más frecuentes, con el 33,33% de los episodios en los que se analizó esta variable.