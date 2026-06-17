China busca potenciar el uso global del yuan y mejorar la gestión de su liquidez

Reguladores prometen abrir prudencialmente los mercados y prevenir riesgos sistémicos. Además se lanza un mecanismo para que bancos centrales obtengan liquidez en yuanes usando bonos chinos.

China dio a conocer este miércoles un paquete de medidas orientadas a impulsar la utilización global del yuan , y dio a conocer planes para gestionar de mejor manera la liquidez del mercado monetario nacional, en un momento en que la ‌economía de Pekín atraviesa una dolorosa reestructuración.

Los principales reguladores financieros también se comprometieron, en el Foro anual de Lujiazui celebrado ‌en Shanghái, a seguir abriendo con prudencia los mercados financieros chinos , en un momento en que el país está redireccionando su motor de crecimiento hacia la tecnología y la innovación, dejando atrás el sector inmobiliario y la inversión.

Pan Gongsheng, gobernador del Banco Popular de China (PBOC), aseguró que " a medida que los mercados financieros continúan profundizándose y desarrollándose... el contagio del riesgo entre mercados puede volverse más frecuente" . El titular del PBOC puso el foco en la importancia de prevenir los riesgos sistémicos mientras China "sigue integrándose en el sistema financiero mundial".

Con el objetivo de potenciar el uso del yuan en el mercado internacional radicado en Shanghái, Gongsheng precisó que seis grandes bancos estatales, entre ellos el Banco de China y el China Construction Bank, recibieron autorización para operar con esa divisa en la zona de libre comercio de la ciudad.

El PBOC también ha establecido una herramienta, denominada " FIMA RMB Repo" , que permitirá a los bancos centrales extranjeros y a los fondos soberanos obtener liquidez en yuanes más fácilmente utilizando bonos chinos con la máxima calificación como garantía para obtener préstamos.

En ese marco, Gongsheng subrayó que "los inversores extranjeros, incluidos los bancos centrales, están entrando activamente en el mercado de bonos de China, y su necesidad de gestionar la liquidez también está aumentando".

De esta manera, China está incrementando sus esfuerzos por la internacionalización del yuan, en un intento por reducir su dependencia de un sistema de pagos global dominado por el dólar estadounidense.

Las declaraciones de Gongsheng se produjeron un día después de que el centro de operaciones del ‌yuan digital del Banco Popular de China firmara acuerdos de participación directa con 26 entidades financieras de Shanghái para promover la adopción global de la moneda digital, también conocida como e-CNY.

Administración de la liquidez

En el mercado monetario nacional, el titular del Banco Popular de China señaló que China aumentará la variedad de operaciones de repos inversos a un día para gestionar mejor la liquidez.

El Banco Popular de China también evalúa el diseño de una herramienta de liquidez destinada a respaldar a las instituciones financieras no bancarias en situaciones de crisis, con el objetivo de equilibrar la necesidad de mantener la estabilidad financiera y prevenir el "riesgo moral".

Gongsheng aseguró que el crecimiento del crédito en China se ha ralentizado en los últimos años, mientras que la financiación mediante bonos y acciones ha aumentado de forma constante. Este cambio estructural refleja la "profunda reestructuración económica y el cambio en los motores de crecimiento" que se están produciendo, aseveró.

Las declaraciones de Gongsheng y otros reguladores generaron una reacción moderada en los mercados. Las bolsas chinas mostraban variaciones mínimas el miércoles, mientras el yuan se mantenía sin grandes cambios.