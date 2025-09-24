China renunció al trato de país en desarrollo de la OMC para "fortalecer el comercio global"

Funcionarios dijeron que es un intento de fortalecer el sistema comercial global en un momento de amenazas arancelarias. La decisión era pedida por EEUU hacía tiempo.

Las ventajas de esa designación en la OMC incluían requisitos más bajos para abrir sus mercados.

China anunció este miércoles que ya no pedirá el trato especial otorgado a los países en desarrollo en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Este cambio fue exigido por EEUU durante mucho tiempo.

Funcionarios del Ministerio de Comercio manifestaron hoy a AP que la medida es un intento de fortalecer el sistema comercial global en un momento de amenazas por guerras arancelarias y movimientos proteccionistas de países individuales para restringir las importaciones.

No mencionaron a EEUU ni la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump a muchos otros países este año, incluida China.

EEUU argumentó durante mucho tiempo que China debería renunciar al estatus de país en desarrollo porque es la segunda economía más grande del mundo.

Las ventajas de esa designación en la OMC incluyen requisitos más bajos para abrir sus mercados a las importaciones y períodos de transición más largos para implementar pasos de apertura de mercado.

La OMC ofrece un foro para las conversaciones comerciales globales y hace cumplir los acuerdos, pero se volvió menos efectiva, lo que llevó a peticiones de que se reforme.

La jefa de la organización con sede en Ginebra Ngozi Okonjo-Iweala describió la decisión china como "una noticia importante clave para la reforma de la OMC" y agradeció a los líderes del país en una publicación en X (ex Twitter).

Sharing major news key to WTO reform! Premier Li Qiang of China has just announced that China will no longer have access to Special and Differential Treatment in new WTO Agreements. This announcement was made at a meeting convened by China on its Global Development Initiative on… pic.twitter.com/y0IT3exgaL — Ngozi Okonjo-Iweala (@NOIweala) September 23, 2025

"Esto es la culminación de muchos años de arduo trabajo", dijo y felicitó el liderazgo de China por llegar a esa instancia. El primer ministro chino, Li Qiang, anunció el cambio en un discurso en Nueva York el martes en un foro de desarrollo en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU.

China es un país de ingresos medios, y los funcionarios del Ministerio de Comercio recalcaron que sigue formando parte del mundo en desarrollo.

Sin embargo, cada vez más, se volvió una fuente de préstamos y asistencia técnica para otros países que buscan construir carreteras, ferrocarriles, presas y otros proyectos importantes, a menudo llevados a cabo por grandes empresas estatales chinas.

