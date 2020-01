Lagarde sigue defendiendo la actuación del FMI  en la Argentina

En un extenso reportaje realizado por Bloomberg televisión, la ex directora del Fondo Monetario Internacional,Christine Lagarde - ahora presidente del Banco Central Europeo- explicó porque al FMI se lo recuerda sólo por sus errores y no por sus aciertos. “El destino de la institución es ser el chivo expiatorio cuando las cosas van mal y ser criticado, ex post, por esos maravillosos economistas que no dijeron una palabra cuando el FMI interviene”. Destacó que durante su presidencia se pudieron incorporar temas como la corrupción, el rol de las mujeres y el cambio climático, entre otros.