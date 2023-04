Cómo dolarizarse de manera oficial sin comprar dólar MEP

En este contexto donde la inflación es muy alta y el tipo de cambio está muy inestable, se recomienda tener dolarizadas las carteras. Pero hoy no conviene ir directamente al dólar. Conviene comprar algunos activos que están atados al dólar y que pueden adquirirlo las personas, incluso que tienen restricciones para el dólar MEP. ¿Cómo sería esto? Bueno, algunas opciones para dolarizarse son activos linkeados al dólar como lo son obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, bonos soberanos y bonos provinciales.

Como segunda alternativa: lo fondos de inversión tienen la ventaja que se puede entrar con un capital desde $1.000, y accedo a una cartera dollar-linked, sin tener que saber cuál conviene o no, pero hay que conocer que la volatilidad que ha existido en los últimos meses en esta alternativa ha sido fuerte por los rescates para irse al dólar, y no asegura un rendimiento, en cambio comprando los títulos de manera directa se tiene la opción de quedarse hasta el final y obtener la renta esperada.

En el caso de optar por bonos soberanos, por temor a una devaluación profunda, se puede adquirir los bonos duales o bonos dollar- linked, como TDF24 o TV24.

Por otro lado se pueden adquirir letras o bonos provinciales, como cuarta opción porque poseen más riesgo que los soberanos, pero hay varios que están garantizados por las regalías del petróleo o coparticipación.

Para el caso de los bonos sean nacionales o provinciales, el riesgo que se corre es que posterguen sus vencimientos y tener que esperar para obtener el capital invertido. Los fondos de inversión también tienen ese riesgo implícito, pero parcialmente si en sus carteras tienen bonos corporativos, como las obligaciones negociables antes mencionadas.

Si la opción no es dolarizar sino acercarse más al aumento de los precios la opción del plazo fijo con tasas del 91%, cauciones bursátiles con rendimientos del 70% en promedio y letras de descuento o que se ajustan por inflación, son buenas alternativas en el cortísimo plazo.

Ahora, si la persona no tiene restricciones y puede comprar dólar mep, acceder al dólar Bolsa es la mejor alternativa? Hoy no conviene comprar mep, sino comprar Cedears u obligaciones negociables hard dollar, es decir que pagan moneda dura, dólar billete. Porque se dolariza en activos que no depende del estado. Los cedears van atados al dólar contado con liquidación, y si la acción subyacente paga dividendos se reciben los dólares en la cuenta comitente. En el caso de los corporativos, cuando pagan renta y amortización, también se cobra dólar billete que puedo disponer inmediatamente.

La cartera de cedears que recomiendo es la siguiente

Por el lado de las obligaciones negociables, las que están rindiendo muy bien, con volumen y aparte estando en el sector energético son YPF que vencen 2025 y 2026 y Pampa Energía vencimiento 2026, estas tienen un rendimiento promedio entre el 8% y el 12% anual en dólares.

Resumiendo mis consejos de inversión, es un año para tener las carteras dolarizadas, la mejor opción para los que pueden no es acceder al dólar mep, porque se pierden de la rentabilidad de comprar activos que te rinden 10 % promedio anual.

Si no puede acceder al dólar mep, comprar estas alternativas que son dollar-linked y me permiten ir tomando ganancia con la devaluación de los diferentes tipos de cambio.

Elena Alonso - Licenciada en Economia y Asesora Financiera - @elena.financiera