Gobierno oxigena actividad, apuesta al cierre de la deuda y pone nuevas reglas a sectores

Por consiguiente, las últimas proyecciones de FIEL indican que la actividad económica caería 10,5% interanual en 2020, pero eso no es todo, porque sus cálculos también adelantan que continuaría cayendo hasta el primer trimestre del año que viene y volvería al punto de partida -diciembre de 2019- recién en 2022.

Mientras tanto, el foco de atención está puesto en aquellos sectores que no han recibido la autorización para volver a funcionar en la zona del AMBA. Particularmente, en esta nueva extensión de la cuarentena, en la Ciudad de Buenos Aires solo se habilitaron los comercios de cercanía de indumentaria y calzado. Por su parte en el GBA, más de mil industrias ya están en marcha, pero el comercio de productos no esenciales sigue vedado.

Sigue en lista de espera sector relacionado a los servicios, como la gastronomía, peluquerías, entretenimiento (cines y teatros) y profesiones liberales (abogados, contadores, etc), entre otros. Todos y cada uno de ellos, rubros claves para la Ciudad de Buenos Aires, ya que no cuenta con un peso industrial como es el caso de GBA.

“En la práctica, lo que está determinando que estos rubros no operen es el avance de la pandemia en esa zona específica. Lógicamente donde hay cuarentena, será más dura la restricción, pero también hay que tener en cuenta que por ejemplo en China se volvieron a abrir los cines y están facturando un 90% menos que un año atrás. Es decir, hay actividades que por más que se habiliten, hasta que no exista la vacuna o una cura, la gente no querrá ir. También habría que analizar la rentabilidad del sector gastronómico con el 50% de ocupación para respetar la distancia social, estos son rubros que deliberadamente están sufriendo y continuarán sufriendo un gran impacto”, detalló Artana.

En la misma línea, el director de la consultora Analytica también se muestra cauto respecto al real impacto de la flexibilización de la cuarentena para acotados sectores del AMBA: “Es un primer paso de un camino lento, porque incluso si pensáramos en un levantamiento total, la ecuación no cierra igual que antes. En primer lugar, porque el consumo no va a ser igual por el nivel de endeudamiento de las familias, y en segundo lugar porque no habrá un regreso rápido y voluntario a la movilidad. Muchos países que eliminaron completamente la cuarentena siguen aún con mucha menos gente en la calle”.

Por su parte, Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, hace también foco en el sector de los servicios y explica: “La clave, y me parece que por eso esta crisis tiene un carácter más estructural, es que está cambiando el tipo de actividades que pueden llegar a sobrevivir. Por eso no creo que sea adecuado abordarlo desde la óptica de dónde geográficamente se están habilitando negocios, sino más bien que quizás por mucho tiempo el sector servicios cara a cara demore en recuperarse. En este marco hay que tener en cuenta que todo el sector servicios supera el 60% del PBI en Argentina”. A su vez, el economista de la consultora LCG adelanta que el 2020 cerraría con una caída en la actividad de alrededor del 11%, atado a un retroceso de más de 20% interanual de la inversión que la llevaría a un ratio mínimo histórico de 12% del PBI.