Dato clave para la actividad económica: el despacho de cemento cortó la meseta y tocó su pico anual en septiembre

Los despachos de cemento crecieron 4,5% en septiembre, alcanzando su segundo nivel mensual más alto en los últimos tres años, según informó la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

Los despachos de cemento crecieron 4,5% en septiembre, según informó la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).

Los despachos de cemento alcanzaron su segundo nivel mensual más alto en los últimos tres años , según informó la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) al subir un 4,5% en septiembre.

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Comparado con el mes anterior, la suba fue de 18%. De todos modos, en el acumulado del año las ventas registran un descenso del 3,2%.

Tras mantenerse prácticamente estancado desde mayo (alrededor de las 820.000 toneladas), el despacho mensual experimentó un salto en septiembre de 2026, alcanzando las 963.000 toneladas

A pesar de la recuperación de septiembre, los despachos acumulados en 2026 se mantienen por debajo de las barras azules de 2025.

La Actividad de la Construcción (ISAC) que difunde el INDEC tiene su último dato oficial en julio, con un retraso considerable teniendo en cuenta los despachos de cementos.

Allí se difundió que la variación interanual cayó un 4,5% respecto a julio de 2025. Por su parte, la variación mensual (desestacionalizada) disminuyó un 4,6% en comparación con junio de 2026.

Por su parte, la tendencia-ciclo registró una baja mensual de 1,1%. Y durante los primeros siete meses del año mantienen una suba acumulada de 1,7% frente al mismo periodo de 2025.