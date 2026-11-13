Cemento: Holcim detecta señales de recuperación, pero todavía arrastra pérdidas por $36.000 millones

La cementera destacó el repunte de los despachos a granel y la mejora de los márgenes operativos de su negocio principal. Pero el resultado acumulado a septiembre continúa afectado por la caída de la actividad, los mayores costos energéticos y el menor desempeño de otras unidades.

Holcim Argentina comenzó a detectar señales de recuperación en el mercado de la construcción hacia el cierre del tercer trimestre, aunque esa mejora todavía no alcanzó para revertir los resultados negativos acumulados durante los primeros nueve meses de 2026. La cementera registró ventas netas por $453.567 millones y una pérdida neta de $35.939 millones al 30 de septiembre, en un escenario marcado por la heterogeneidad de la demanda y las dificultades que atraviesan algunos segmentos de la actividad.

En su comunicado correspondiente al tercer trimestre, presentado el 12 de noviembre ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) , la compañía destacó especialmente el comportamiento de septiembre, cuando el segmento de cemento a granel mostró un mayor dinamismo, impulsado por las productoras de hormigón elaborado, los clientes industriales y las grandes constructoras vinculadas con proyectos de obra privada y minería.

La mejora se produjo después de cinco meses consecutivos de caídas interanuales en los despachos de cemento de la industria. Según los datos difundidos por Holcim, el sector logró revertir esa tendencia en septiembre, con un avance interanual del 4,5% . Sin embargo, en el acumulado de los primeros nueve meses del año, la industria todavía registraba una contracción del 3,8% , con un impacto más pronunciado durante los meses de invierno, julio y agosto.

El repunte tampoco fue homogéneo. Mientras el cemento a granel encontró tracción en los desarrollos industriales, la minería y las obras privadas, el canal de autoconstrucción y refacción doméstica continuó mostrando mayor cautela. Esa situación afectó las ventas de cemento en bolsa y también la demanda de productos complementarios, como los premoldeados de hormigón, las pinturas y los impermeabilizantes.

El CEO de Holcim Argentina, Pablo Bittar , sintetizó la evaluación de la compañía sobre el escenario actual: "Mantenemos una mirada positiva sobre el potencial del mercado argentino. Si bien la reactivación transita un ritmo paulatino y dispar entre segmentos, la vitalidad observada en septiembre en el negocio a granel y obras privadas confirma que nuestra estrategia está bien orientada".

La rentabilidad del cemento comenzó a recuperarse

Uno de los aspectos destacados por la empresa en su comunicación fue la recuperación de los márgenes operativos de su negocio principal, el cemento. Holcim aclaró que, al aislar el impacto extraordinario del fuerte consumo de existencias durante el trimestre, se observa una mejora consistente de la rentabilidad.

El resultado operativo del período estuvo condicionado por varios factores. Entre ellos, la compañía mencionó los menores volúmenes generales durante el pico del invierno, el encarecimiento estacional de la energía y los combustibles utilizados en las plantas, el marcado consumo de inventarios y la menor absorción de costos en las unidades de negocio no cementeras.

En particular, señaló el comportamiento del mercado de hormigón elaborado en Buenos Aires, en línea con la coyuntura nacional, y el desempeño del negocio de pretensados.

Frente a ese escenario, Holcim destacó que consiguió mejorar los márgenes de cemento mediante una gestión comercial activa sobre los precios relativos, eficiencias en los procesos de molienda y producción y un control de los costos fijos y variables.

La empresa identificó como parte de ese proceso las operaciones de sus plantas de Malagueño, Capdeville, Campana y Puesto Viejo, donde implementó medidas de eficiencia operacional.

Los resultados financieros muestran, de todos modos, que la recuperación todavía no se trasladó plenamente al balance consolidado. Entre enero y septiembre, los ingresos por ventas totalizaron $453.567 millones, frente a los $460.081 millones del mismo período de 2025, una disminución del 1,4% en moneda homogénea.

La ganancia bruta se redujo 31,4%, hasta los $77.568 millones, mientras que el resultado operativo pasó de una pérdida de $12.935 millones en los primeros nueve meses del año pasado a un rojo de $68.249 millones en 2026.

La pérdida neta, en tanto, alcanzó los $35.939 millones, frente a los $24.769 millones registrados en igual período del ejercicio anterior.

En el tercer trimestre, los ingresos por ventas fueron de $167.849 millones, prácticamente en línea con los $167.424 millones del mismo período de 2025. La pérdida operativa llegó a $21.163 millones, frente a los $19.359 millones del año anterior. Sin embargo, el resultado neto trimestral mostró una mejora y pasó de una pérdida de $27.133 millones a otra de $15.396 millones.

Menos deuda y una estructura financiera más sólida

Otro de los puntos que Holcim resaltó en su presentación fue la reducción de los gastos financieros consolidados, particularmente los vinculados con intereses devengados.

La compañía atribuyó esa evolución a la disminución de sus pasivos financieros, una administración más eficiente del capital de trabajo y una mayor disciplina financiera. Según su evaluación, estos factores le permitieron optimizar la liquidez y fortalecer la estructura del balance.

En junio, el accionista controlante había realizado un aporte irrevocable de capital de u$s63 millones, equivalente a $92.295 millones al tipo de cambio vigente en la fecha de aprobación. Ese respaldo también contribuyó al fortalecimiento patrimonial de la filial argentina.

Al cierre de septiembre, Holcim contaba con activos consolidados por $1,15 billones, pasivos por $369.554 millones y un patrimonio neto de $787.750 millones.

Bittar destacó que la combinación de una estructura financiera prácticamente desendeudada, costos eficientes y un portafolio diversificado constituye una ventaja para aprovechar la eventual recuperación de la demanda. "Operar con un balance prácticamente desendeudado, con costos eficientes y con un portafolio de vanguardia nos sitúa en una posición óptima para capitalizar cada oportunidad de crecimiento hacia el cierre de 2026", afirmó.

Inversiones para ampliar el negocio

En paralelo con la gestión de sus operaciones tradicionales, Holcim continuó avanzando con su estrategia de diversificación hacia soluciones de mayor valor agregado para la construcción, en línea con su programa global NextGen Growth 2030.

Durante el período inauguró en Córdoba su primera planta de aditivos y lanzó oficialmente ADI, una nueva unidad de negocios especializada en químicos para la construcción. El proyecto demandó una inversión superior a u$s1,2 millones y permitirá alcanzar una capacidad de producción de más de 7 millones de litros anuales.

La iniciativa se integra a un ecosistema comercial que incluye a Disensa, su red de más de 600 puntos de venta entre ferreterías y corralones, y +Aliados, integrada por más de 140 hormigoneras independientes.

También forman parte de esa estrategia Geocycle, especializada en economía circular y coprocesamiento de residuos, y las líneas de productos sostenibles ECOPlanet y ECOPact, orientadas a reducir la huella de carbono de la construcción.

La apuesta por ampliar el portafolio busca diversificar las fuentes de ingresos y reducir la dependencia de los ciclos de demanda del cemento tradicional.

De cara al cierre del año, la compañía mantiene una perspectiva positiva, aunque reconoce que la recuperación del mercado avanza a distintas velocidades según los segmentos y las regiones. El desempeño de septiembre, especialmente en los despachos a granel vinculados con obras privadas, industria y minería, constituye para Holcim una primera señal de reactivación.