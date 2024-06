De la UIA a Francos: reparos por el RIGI, pedido por la micro, la idea de una ley pyme y el dólar en la mira

“Yo no me animaría a decir que hay brotes verdes”, dijo Funes de Rioja a la salida del encuentro. El Jefe de Gabinete se llevó también el pedido de un régimen para incentivar inversiones menores a u$s200 millones.

El piso de la crisis y la velocidad de la recuperación tienen por ahora pronóstico reservado. “Yo no me animaría a decir que hay brotes verdes”, dijo Funes de Rioja durante una rueda de prensa posterior al encuentro. En esa línea, destacó la búsqueda del Gobierno del equilibrio macroeconómico pero sostuvo que hay que atender la realidad micro para que no se caigan empresas: “sin micro, no hay macro”, sintetizó.