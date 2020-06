Deuda: Gobierno dice que no cruzará los u$s50 de la oferta a pesar de que BlackRock está lejos

“El problema no es BlackRock ni la posición que ha adoptado este fondo; el problema es que quienes conducen la negociación para BlackRock no pueden comprender que nuestro país ya no puede ir más allá de lo que está ofreciendo ahora, que existe una orden expresa del presidente de no avanzar más allá de lo que se ha ofrecido”, señaló una alta fuente del Ministerio de Economía.