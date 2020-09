Los posibles escenarios para la creciente deuda mundial y sus consecuencias

Si algo trajo la pandemia a la economía mundial, además de recesión, es un nivel de deuda global récord histórico que ya supera el 330% del PBI del mundo (unos u$s260 billones) donde en los mercados desarrollados alcanza a más del 390% del PBI y en los emergentes al 230% del PBI (u$s73 billones). No ha quedado gobierno en el mundo, con sus más y sus menos, sin niveles de endeudamiento inquietantes. Sobre todo porque aún no se sabe dónde termina. Mientras se debate el día después de la nueva normalidad y los gestores de inversiones dirimen la pulseada entre bonos y acciones (los sondeos del BofA y de Deloitte mostraron que más del 80% de los gestores y directores de finanzas consideran que las acciones y el oro están sobrevalorados, aunque sigue el furor de las recompras de acciones), el temor a una crisis de deuda global está latente. Lo cierto es que los niveles de apalancamiento preocupan, la economía no crece al ritmo del que lo hace la deuda. Esto induce a los bancos centrales, sobre todos los del G7, a mantener bajas las tasas de interés, porque más deuda implica más gasto en el pago de intereses. Al respecto vale observar que el Índice de Global Aggregate Bond (un amplio mix de bonos globales seguido por los inversores) recortó su rentabilidad hasta un mínimo histórico del 0,8%, cuando 20 años atrás era del 5,6%. Para los analistas esto es una señal que anticipa que los futuros rendimientos del mercado de bonos serán mínimos durante los próximos años (hoy ya gran parte de los bonos soberanos ofrecen rentabilidades negativas). Claro que si bien esto es muy conviene para los bancos centrales y sus gobiernos, para los inversores en bonos, que saben que es muy probable que obtengan rentabilidades menores en años pasados, tendrán un abanico de riesgo-retorno bien diferente en el futuro.