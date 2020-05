¿Qué tan factible es que haya "40 países en default" pospandemia?

Lo cierto es que hasta el momento, dentro de los países emergentes, sólo el Líbano y -parcialmente- Ecuador pueden considerarse en esa situación. Mientras tanto, Argentina continúa con las negociaciones para no caer en cesación de pagos: incluso, se percibe un cambio de clima y podría llegarse a un acuerdo con una contrapropuesta oficial. En ese sentido, economistas consultados por este diario relativizaron la frase de Sachs, al considerar que algo así es “difícil de predecir” y que, aunque los déficits y las necesidades de financiamiento crezcan considerablemente, “eso no implica necesariamente un default”. “Esta no es una crisis de liquidez, al contrario, hay cada vez más liquidez y las tasas siguen cayendo”, remarcaron. También señalaron la posibilidad de que el dato sea utilizado por el Presidente dentro de la negociación con los bonistas. Es que, agregaron, “hay que ver qué tan estructural es el déficit que surge a partir de los rojos generados por los mecanismos de ajustes automáticos”. La situación de Argentina, concluyeron, “es distinta a la del resto”.