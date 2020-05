Se perdió la primera jugada, pero no la partida del "póker"

En todo momento los fondos de inversión mantuvieron la sangre fría y el máximo profesionalismo sobre la mesa, convencidos que la estrategia de la acción coordinada traería resultados positivos. Lograron así el primer triunfo. Pero desde hoy la partida continúa. Y las cartas serán repartidas durante la semana por los propios fondos que deberán realizar una contrapropuesta coherente, y que milite dentro de los límites reales de “sustentabilidad” que reclama el Gobierno. Por lo que se sabe, las ideas con las que trabajan los acreedores pasan por las siguientes líneas de reclamos. La evaluación de un pago extra sobre el crecimiento argentino desde 2023 (estilo cupón PBI o similar), dejar de lado 100% la quita de capital de 5,4%; el reconocimiento de algún tipo de interés durante el período de gracia hasta el 2023, algún tipo de resarcimiento para el Bono Global cuyo vencimiento comenzó a correr desde el 22 de abril, y un primer pago simbólico de cupón en 2022 o a comienzos de 2023. En principio, según lo que declaró ayer Guzmán a Bloomberg, todos estos capítulos, juntos, combinados o solos, podrían discutirse. Hay dos puntos en los que el Economía no está dispuesto a ceder. El primero es la aplicación de la cláusula RUFO, especialmente para los vencimientos posteriores al 2047. El segundo es que se elimine la cláusula que permite la reasignación de resultados en la aceptación una vez terminado el canje. Según Economía, si la intención de los bonistas es cerrar un acuerdo negociando de buena fe, no se enciende que busquen eliminar una cláusula que lo que busca es mantener posibilidades ciertas de defensa jurídica ante eventuales juicios en Nueva York. Otra vez, el “Póker” en su máxima expresión.

Todo será justamente rechazado por Guzmán y su gente. Y los privados lo saben. Lo que vendrá luego, o al menos eso esperan los acreedores, es entonces una segunda oferta oficial del Gobierno argentino, que sería la plataforma para, ahora sí, llegar a un acuerdo. Siempre se dependerá igualmente de la decisión política final de Alberto Fernández. Todo tendrá que estar cerrado antes del 22 de mayo, salvo que el gobierno pague los u$s503 millones del Global, y los plazos vuelvan a extenderse.

El Presidente será entonces quién tenga que tomar dentro de los próximos 10 días una posición crucial e histórica, y por la que se recordará su performance como jefe de Estado: si el país acuerda o no con los privados. El principal riesgo no es el default, sino una consecuencia peligrosísima de caer en esta situación: que la no aceptación de la propuesta genere una nueva ola de demandas en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde el país ya tiene la jurisprudencia de haber pedido el “Juicio del Siglo” contra los fondos buitres; y donde la reiteración de faltas es multada con dureza. Dicho de otra manera, si la causa que comandó Thomas Griesa demando algo más de seis años en resolverse; un nuevo juicio contra el país por sus bonos impagos, tendrá una duración mucho menor y el país se verá obligado por las leyes norteamericanas a pagar la totalidad de la deuda que hoy debe negociar, más intereses y punitorios y, obviamente, sin quitas. Estos u$s68.800 millones se transformarían por arte de magia legal, en más de u$s80.000 millones de deuda. Que esto suceda, y una vez que se abra la negociación, todo dependerá de una decisión casi inmanejable para el Gobierno y que surgirá de un estado de ánimo hoy bombardeado en su integridad: el humor de los principales tenedores de la deuda a reestructurar, y su voluntad de esperar o no a la Argentina en medio de una catástrofe financiera internacional de dimensiones épicas. Alberto Fernández se tiene fe. Hacia adentro de su gabinete más cercano afirma que podrá repetir la experiencia más importante que vivió como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner durante el 2005 y 2006. En esos tiempos el ahora presidente protagonizó el que quizá haya sido el más importante y profesional acto económico de la gestión kirchnerista en términos financieros, al salir del default en una dura negociación que terminó con el canje de deuda más importante de la historia mundial, al menos hasta ese momento. Vivió Fernández como se desplegaba una estrategia de pinzas sobre los acreedores, a partir de presionar con una oferta imposible de aceptar en un principio, pero que en un momento clave se mejoró y se convirtió en viable para la mayoría de los acreedores; lográndose un acuerdo que le posibilitó al país presentar un canje exitoso. Sabrá el Presidente desde hoy si quiere repetir la historia.