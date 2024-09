Diálogos de Wall Street

Nuevas dudas sobrevuelan Wall Street. ¿Qué pasa, Gekko, que la FED promete una baja de tasas y los mercados pierden el sueño, trastabillan y no se dejan llevar por el entusiasmo?

P.: ¿Y no es así?

P.: ¿No es lo mismo? ¿La economía y el empleo?

G.G.: Claramente no. El mercado laboral se debilita, las búsquedas son las más bajas desde 2021. La economía marcha con paso firme. La diferencia es importante. Lo que está aumentando, y mucho, es la productividad.

P.: ¿Está seguro?

G.G.: Es lo que dice toda la data que recibimos. Y es bastante información que se recoge a lo largo del tiempo. No es solo una observación aislada o un dato puntual.

P.: El informe PMI de actividad manufacturera de julio señala una caída, por primera vez en el año.

G.G.: Correcto. Son los servicios los que empujan el carro. Y el carro no se atascó, avanza con fluidez. La economía se expandió 3% de marzo a junio. Las proyecciones para este trimestre se encaraman por encima de 2%. El pronóstico en tiempo real de la FED dice 2,5%. A todas luces, es un tránsito vigoroso.

P.: El consumo creció 2,9% en el segundo trimestre. Y comenzó julio con el pie derecho. Pero, ¿cuánto tiempo puede el consumidor sostener un frenesí de gasto si a la par se le complican las condiciones laborales?

G.G.: Es una buena pregunta. No será por siempre. De hecho, el ingreso disponible no crece tampoco al mismo ritmo del gasto. Y la tasa de ahorro cae mes a mes. Empezó el año en 4% y ya está en 2,9%. Si hurga en el sentimiento del consumidor, lo advertirá más confiado en la situación presente que en su visión del futuro, precisamente por estas razones. Si pierde el trabajo, ¿podrá conseguir otro? Eso se percibe cada vez más difícil. Pero, mientras tanto, no deja de gastar. Mira precios, busca ofertas, es selectivo, pero consume.

P.: ¿No se suponía que las dudas sobre el futuro debían apaciguarse después de Jackson Hole? Jay Powell prometió abrir los grifos de la liquidez y empezar la baja de tasas tan pronto como el próximo 18.

G.G.: Ese es el telón de fondo. Tropezón no es caída, entre otras cosas, gracias al pivote de la FED. Pero igual, por lo visto, hay tela para cortar. Ya habíamos notado que el S&P 500 después de Jackson Hole se movió con prudencia. No buscó los récords a pesar de tenerlos al alcance de la mano. Y sin obstáculos visibles, se retrae. Llama la atención. Pero si tiene dudas, dado todo lo que subió, es razonable que dé un paso atrás y trate primero de aclararlas.

P.: Con un mal informe de empleo el viernes, ¿la situación puede pasar a mayores? ¿Otro viernes negro, quizás?

G.G.: Producir un nuevo temblor no costaría mucho. Más arduo será sostenerlo. Aquí talla la declaración de Powell en Jackson Hole. La FED ya nos dijo que no tiene objeciones para recortar las tasas. No nos dijo cuánto. Y los mercados, en otro viernes negro, descontarán un retoque de medio punto. Esa flexibilidad tenderá a estabilizarlos.

P.: Es curioso. Los mercados pensaban en medio punto después de escucharlo a Powell hasta que vieron los números del PBI y el crecimiento que se revisó en alza de 2,8% a 3%. Y ahí bajaron el copete. Volverán a pensar lo mismo, que medio punto es lo más probable, si el desempleo sigue trepando.

G.G.: Es un viaje circular. Los dos fenómenos suceden en simultáneo. Las condiciones laborales que se debilitan (aunque siguen siendo saludables) y la economía que crece robusta. La realidad es una sola. Es una moneda que tiene las dos caras. Los mercados ven una, y se deprimen. Ven la otra, y se reconfortan. Sin embargo, y esto es clave, la baja de tasas es un camino de ida solamente. Powell ya dijo que la FED no desea que las condiciones laborales se deterioren más. Ese es el lado de la moneda que va a determinar la acción, la velocidad de la baja de tasas. Aun si la economía continúa creciendo como hasta ahora. Y mucho más si llegara a frenarse. E, insisto, a la FED le sobra tasa para recortar.