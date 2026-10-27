Precio de la leche en Buenos Aires: ¿cuánto se destina hoy del sueldo para llenar la heladera?

El precio de un litro de leche puede variar bastante entre marcas y supermercados de Buenos Aires.

El precio de la leche es una de las referencias para entender cuánto cuesta hacer las compras en Buenos Aires. Al ser un alimento básico en muchos hogares, su impacto en el presupuesto depende de lo que se paga por litro y de la cantidad que consume cada familia.

Los valores pueden cambiar bastante entre supermercados y marcas. Una diferencia que parece pequeña al comprar un solo sachet termina teniendo más peso cuando se calcula el dinero necesario para abastecerse durante todo el mes.

En septiembre de 2026, el litro de leche fresca entera en sachet costó en promedio $2.071,04 en el Gran Buenos Aires , de acuerdo con los últimos datos disponibles. En agosto se ubicaba en $2.008,40, por lo que registró un aumento mensual del 3,1%.

Una familia que consume dos litros de leche por día puede gastar casi un tercio de un salario mínimo solo en este alimento.

Ese promedio puede ser diferente de los valores que encuentran los consumidores en las góndolas. Expatistan, una plataforma que reúne precios aportados por usuarios, ubica el litro en aproximadamente $1.907 en la Ciudad de Buenos Aires . Ambas referencias surgen de relevamientos con metodologías distintas.

Para una familia de cuatro integrantes, formada por dos adultos y dos chicos, se puede tomar como ejemplo un consumo de dos litros diarios. Esto representa 60 litros mensuales , aunque la cantidad cambia según la edad de los hijos y los hábitos alimentarios de cada hogar.

Con el promedio relevado en el Gran Buenos Aires, comprar esa cantidad durante 30 días costaría aproximadamente $124.262. Si en cambio se consumiera un litro por día, el gasto bajaría a $62.131 mensuales. Ambos cálculos contemplan únicamente la compra de leche líquida.

La diferencia también se puede medir frente a los ingresos. En octubre de 2026, el salario mínimo, vital y móvil se ubica en $391.200, por lo que adquirir 60 litros representaría alrededor del 31,8% de ese sueldo. El porcentaje corresponde a un único salario mínimo y sería menor en un hogar que contara con mayores ingresos.

En Londres, comprar un litro de leche cuesta alrededor de un 41% más que en Buenos Aires. Freepik

La comparación del valor de la leche con otras ciudades del mundo

Las comparaciones internacionales de Expatistan muestran diferencias entre Buenos Aires y otras grandes ciudades. En Londres, un litro de leche entera cuesta aproximadamente un 41% más que en la capital argentina, mientras que en Bogotá el valor es alrededor de un 25% superior.

En Nueva York, la distancia se reduce al 11%. La diferencia más pequeña entre las ciudades analizadas aparece en Montevideo, donde el producto tiene un precio apenas un 2% más alto que en Buenos Aires.

Los porcentajes corresponden a las comparaciones actualizadas a octubre de 2026 y utilizan las conversiones de moneda de la plataforma. Se refieren al valor de compra del litro de leche, sin considerar cuánto representan esos importes dentro de los salarios de cada ciudad.