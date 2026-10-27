El PJ de Chaco convocó a internas abiertas para julio de 2027 + Agregar ámbito en









El peronismo chaqueño elegirá a sus candidatos y renovará sus autoridades el 4 de julio de 2027, tras la suspensión de las PASO provinciales. Capitanich anticipó que no buscará volver a la Gobernación.

El PJ Chaco convocó a internas abiertas para el 4 de julio de 2027.

El Partido Justicialista (PJ) de Chaco convocó a elecciones internas abiertas para el 4 de julio de 2027, con el objetivo de definir sus candidaturas para los próximos comicios provinciales y renovar la totalidad de sus autoridades partidarias. La decisión fue aprobada por unanimidad durante una reunión del Consejo Provincial realizada el lunes 26 de octubre, bajo la conducción de Jorge Capitanich.

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La convocatoria comprende la selección de candidatos a gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales de todos los municipios chaqueños. Además, el partido elegirá a sus autoridades tanto en el ámbito provincial como en las estructuras locales. La resolución deberá ser ratificada por el Congreso Partidario para completar el procedimiento institucional.

El cronograma definido por el peronismo se inscribe en un escenario electoral distinto al de otros años. En septiembre, Chaco se convirtió en la primera provincia en suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, luego de que el gobernador Leandro Zdero consiguiera los votos necesarios en la Legislatura. Ante la ausencia de esa instancia obligatoria, el PJ recurrirá a una interna abierta para ordenar su oferta electoral.

La renovación del peronismo y el escenario de 2027 La decisión también abre una nueva etapa para el justicialismo chaqueño, que busca reorganizar su conducción después de décadas de protagonismo de Capitanich. El exgobernador, que ocupó el cargo durante tres mandatos, anticipó que no volverá a competir por la Gobernación y planteó la necesidad de impulsar una renovación dirigencial.

“Es necesario plantear una renovación. Tuve la responsabilidad y el orgullo de ser gobernador durante tres mandatos. Mi intención es propender a un esquema más competitivo y amplio en Chaco. Me veo empujando una etapa nueva. No tengo voluntad para volver a ser candidato”, había expresado semanas atrás.

Entre los nombres que aparecen en el escenario de una eventual renovación figuran Juan Manuel “Juanchi” García, intendente de Machagai; Magda Ayala, jefa comunal de Barranqueras, y Javier Martínez, intendente de Margarita Belén. Ayala había competido por fuera de la estructura del PJ en las elecciones locales de 2025, aunque posteriormente alcanzó un acuerdo de unidad con Capitanich. La interna permitirá definir qué dirigentes competirán por los principales cargos electivos y cómo quedará conformada la conducción partidaria antes de la disputa provincial. El desafío del peronismo será construir una propuesta competitiva para intentar recuperar la Gobernación, que perdió en 2023 frente a Zdero. En paralelo, el oficialismo chaqueño prepara su propio camino hacia la reelección. La suspensión de las PASO fue impulsada con el argumento de reducir el gasto electoral y evitar una sucesión de votaciones durante 2027, cuando también se elegirán autoridades nacionales. La Constitución provincial establece que los comicios chaqueños deben realizarse en una fecha diferente de las elecciones nacionales. En ese marco, la intención del Ejecutivo de Zdero es convocar a las urnas durante la segunda quincena de septiembre de 2027, por lo que la interna peronista del 4 de julio funcionará como una instancia previa para ordenar las candidaturas.