Equipar el hogar con electrodomésticos nuevos siempre implica una importante inversión, y encontrar oportunidades de ahorro que permitan renovar la cocina, el lavarropas o la heladera se volvió una prioridad. Por eso, los descuentos y promociones en grandes supermercados son los mejores aliados estratégicos para quienes buscan mejorar sus aparatos tecnológicos sin gastar de más.
Domingo de ofertas en electrodomésticos: el supermercado argentino que ofrece los mejores precios para equipar tu casa hoy, 24 de agosto de 2025
Aprovechá las promociones en heladeras, lavarropas y cocinas, con descuentos imperdibles y facilidades de pago para renovar tu hogar sin gastar de más.
Mas allá de la funcionalidad, estos equipos modernos brindan eficiencia energética y diseños que facilitan la rutina diaria. Desde preparar el almuerzo en solo un par de minutos, hasta mantener la ropa limpia y fresca con menos esfuerzo, estos productos impactan directamente en nuestra comodidad.
En este contexto, las rebajas temporales de Carrefour ofrecen la posibilidad de adquirirlos a precios mucho más accesibles. Además de las ofertas directas, la cadena francesa sumó beneficios adicionales, como entrega gratuita, extensión de garantía y acumulación de puntos en programas de fidelidad.
Descuentos en electrodomésticos en Carrefour
Los especialistas en consumo destacan que estos momentos son ideales para quienes buscan renovar su cocina o lavandería, ya que permiten combinar calidad, tecnología y precio. Equipar el hogar con electrodomésticos modernos no solo mejora la eficiencia y el confort diario, sino que también puede traducirse en un ahorro energético significativo a largo plazo y Carrefour lo sabe mejor que nadie.
La compañía lanzó una serie de promociones para quieren buscan modernizar su casa sin resignar su presupuesto, permitiendo que cada rincón se adapte mejor a las necesidades de la familia.
- En primer lugar, podés aprovechar hasta un 20% de descuento en aires acondicionados, con retiro gratis en mas de 650 tiendas de la cadena.
- Obtené hasta 9 cuotas sin interés y 20% de descuento en lavarropas, heladeras, secarropas y lavavajilla.
- Accedé 50% de ahorro y 9 cuotas sin interés en productos seleccionados de la marca tecnológica Hisense. Esta promoción solo es válida en la tienda online de Carrefour.
- Para quienes buscar cambiar su Smart Tv's, hay hasta 12 cuotas sin interés y 25% de descuento en estos equipos.
- 70% en la segunda unidad de pequeños electrodomésticos de marcas seleccionas. Se incluyen cafeteras, planchas, secadores de pelo, pavas eléctricas, freidoras de aire, entre otros productos.
- Hasta 3 cuotas sin interés en celulares, tablets y relojes inteligentes de firmas elegidas, como Xiami, Lenovo y Motorola.
