Domingo de ofertas en electrodomésticos: el supermercado argentino que ofrece los mejores precios para equipar tu casa hoy, 24 de agosto de 2025







Aprovechá las promociones en heladeras, lavarropas y cocinas, con descuentos imperdibles y facilidades de pago para renovar tu hogar sin gastar de más.

Estas ofertas exclusivas en pequeños y grandes electrodomésticos incluyen envío gratis, financiación sin interés y garantía extendida para compras seguras.

Equipar el hogar con electrodomésticos nuevos siempre implica una importante inversión, y encontrar oportunidades de ahorro que permitan renovar la cocina, el lavarropas o la heladera se volvió una prioridad. Por eso, los descuentos y promociones en grandes supermercados son los mejores aliados estratégicos para quienes buscan mejorar sus aparatos tecnológicos sin gastar de más.

Mas allá de la funcionalidad, estos equipos modernos brindan eficiencia energética y diseños que facilitan la rutina diaria. Desde preparar el almuerzo en solo un par de minutos, hasta mantener la ropa limpia y fresca con menos esfuerzo, estos productos impactan directamente en nuestra comodidad.

En este contexto, las rebajas temporales de Carrefour ofrecen la posibilidad de adquirirlos a precios mucho más accesibles. Además de las ofertas directas, la cadena francesa sumó beneficios adicionales, como entrega gratuita, extensión de garantía y acumulación de puntos en programas de fidelidad.

electrodomesticos Descuentos en electrodomésticos en Carrefour Los especialistas en consumo destacan que estos momentos son ideales para quienes buscan renovar su cocina o lavandería, ya que permiten combinar calidad, tecnología y precio. Equipar el hogar con electrodomésticos modernos no solo mejora la eficiencia y el confort diario, sino que también puede traducirse en un ahorro energético significativo a largo plazo y Carrefour lo sabe mejor que nadie.

La compañía lanzó una serie de promociones para quieren buscan modernizar su casa sin resignar su presupuesto, permitiendo que cada rincón se adapte mejor a las necesidades de la familia.

carrefour.jpg En primer lugar, podés aprovechar hasta un 20% de descuento en aires acondicionados, con retiro gratis en mas de 650 tiendas de la cadena.

en aires acondicionados, con en mas de 650 tiendas de la cadena. Obtené hasta 9 cuotas sin interés y 20% de descuento en lavarropas, heladeras, secarropas y lavavajilla.

y en lavarropas, heladeras, secarropas y lavavajilla. Accedé 50% de ahorro y 9 cuotas sin interés en productos seleccionados de la marca tecnológica Hisense. Esta promoción solo es válida en la tienda online de Carrefour.

y 9 cuotas sin interés en productos seleccionados de la marca tecnológica Hisense. Esta promoción solo es válida en la tienda online de Carrefour. Para quienes buscar cambiar su Smart Tv's, hay hasta 12 cuotas sin interés y 25% de descuento en estos equipos.

y 25% de descuento en estos equipos. 70% en la segunda unidad de pequeños electrodomésticos de marcas seleccionas. Se incluyen cafeteras, planchas, secadores de pelo, pavas eléctricas, freidoras de aire, entre otros productos.

de pequeños electrodomésticos de marcas seleccionas. Se incluyen cafeteras, planchas, secadores de pelo, pavas eléctricas, freidoras de aire, entre otros productos. Hasta 3 cuotas sin interés en celulares, tablets y relojes inteligentes de firmas elegidas, como Xiami, Lenovo y Motorola.

