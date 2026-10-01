Jim Carrey se casó con Min Ha a meses de su primera aparición pública juntos + Agregar ámbito en









Se trata de la tercera vez que el reconocido actor de 64 años pasa por el altar.

El actor se casó con su pareja 31 años menor que él.

Jim Carrey, conocido por interpretar grandes roles de comedia y drama en el cine, se casó en secreto con su pareja, Min Ah, apenas 7 meses después de que oficializara su relación ante las cámaras.

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La información fue compartida por el portal People US, allí el representante de Carrey confirmó este miércoles que el artista se casó con su novia "de toda la vida". Se trata de la tercera vez que el actor de 64 años pasa por el altar.

Los detalles de la boda se mantienen en secreto, al igual que la lista de invitados; únicamente trascendió que el casamiento se llevó a cabo en una pequeña ceremonia privada en Los Ángeles.

Jim Carrey y su relación con Min Ah Jim y Min Ah hicieron su debut público como pareja en los Premios César en París en febrero. En el evento en el que recibió un premio honorífico, el actor le dedicó unas lindas palabras a Min Ah y la llamó su “compañera sublime”.

“Gracias a mi maravillosa familia, a mi hija Jane y a mi nieto Jackson. Los amo ahora y siempre. Gracias a mi sublime compañera, Min Ah”, dijo en perfecto francés. “Te amo, Min Ah. Y finalmente, gracias al hombre más divertido que he conocido: mi padre, Percy Joseph Carrey, quien me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa”, agregó.

No se conocen muchos detalles previos de su relación, ya que la misma nació bajo perfil. De acuerdo con el registro fotográfico de algunos paparazzi, la pareja fue captada saliendo de un espectáculo benéfico de comedia presentado por Judd Apatow en Largo, Los Ángeles, en febrero de 2022, por lo que se estima que llevan al menos 4 años de vínculo. Previo a contraer matrimonio con la surcoreana de 33 años, Jim estuvo casado con la ex actriz y camarera del Comedy Store, Melissa Womer, en 1987. De ese romance nació su hija Jane. En 1996, Jim se casó con su compañera de reparto de Tonto y Retonto, Lauren Holly.