El cinturón de oro Nabita–Ad-Duwayhi: el corazón dorado de la nueva minería saudita

El distrito emerge como uno de los distritos minerales más prometedores de Arabia Saudita, con yacimientos auríferos de clase mundial y nuevos proyectos de exploración.

El cinturón de oro Nabita–Ad-Duwayhi es una de las joyas geológicas de la estrategia saudita para el mundo post-petróleo. Maaden es la empresa minera que lo concreta.

Arabia Saudita avanza en silencio pero con paso firme en su objetivo de convertirse en un actor relevante de la minería metálica global . En el centro de esa estrategia aparece el cinturón de oro Nabita–Ad-Duwayhi , una de las provincias geológicas más prometedoras del Reino saudí, donde confluyen historia minera milenaria, recursos auríferos de clase mundial y una renovada ofensiva exploratoria impulsada por el Estado y grandes compañías internacionales.

El cinturón de oro Nabita–Ad-Duwayhi se localiza en el oeste de Arabia Saudita , dentro del Escudo Árabe-Nubio , una vasta provincia geológica precámbrica que se extiende desde África Oriental hasta la Península Arábiga y que alberga algunos de los cinturones metalíferos más antiguos y ricos del mundo.

Este cinturón forma parte de una secuencia de rocas volcánicas y sedimentarias del Neoproterozoico , intensamente deformadas y atravesadas por sistemas de fallas y zonas de cizalla, un contexto geológico altamente favorable para la formación de depósitos auríferos orogénicos .

La veta de oro (cinturón) de Arabia Saudita se extiende por más de 100 kilómetros en la región de La Meca, cerca de la mina Mansourah-Massarah. Este descubrimiento -que no corresponde a una región llamada “Messa”- se considera un hallazgo de gran relevancia para el país.

En términos mineros, se trata de un sistema comparable a otros grandes cinturones de oro del mundo, donde la mineralización se concentra en vetas de cuarzo, zonas alteradas y estructuras profundas de larga continuidad.

El cinturón saudí tiene un potencial de producción estimado de más de 200 toneladas de oro de alta ley y se espera que fortalezca la industria minera del reino y apoye su Visión 2030 para diversificar su economía, aunque la producción significativa tomará años en desarrollarse completamente.

Oro Saudi Arabian Mining Company (Maaden) minería El cinturón saudí tiene un potencial de producción estimado de más de 200 toneladas de oro de alta ley. Maaden

Qué minerales alberga y por qué es estratégico

Si bien el oro es el principal atractivo económico del cinturón Nabita–Ad-Duwayhi, los estudios geológicos y campañas de exploración han identificado una asociación mineral más amplia, que incluye:

Oro primario en vetas y zonas de alteración

Plata como subproducto

Cobre y zinc en sistemas polimetálicos asociados

Potencial para metales base y críticos en profundidad

Esta diversidad refuerza el interés estratégico del área, en un contexto donde Arabia Saudita busca diversificar su economía más allá del petróleo, alineándose con los objetivos de la Visión 2030.

Aluminio Saudi Arabian Mining Company (Maaden) Arabia Saudita minería La minera saudí Maaden desarrolla una cadena integrada de aluminio en Arabia Saudita, que abarca desde la extracción de bauxita en Al Ba’itha hasta la fundición y laminación en el complejo industrial de Ras Al Khair. Produce 1 millón de toneladas anuales. Maaden

La Visión 2030 de Arabia Saudita busca diversificar su economía más allá del petróleo, atrayendo inversión extranjera directa (IED) para desarrollar sectores como turismo, tecnología, energía renovable e infraestructura, mediante reformas que permiten propiedad extranjera total, mejoras en el entorno empresarial y privatizaciones.



El objetivo del plan estratégico es aumentar la IED y la contribución del sector privado al PBI, abriendo oportunidades significativas en iniciaticvas disruptivas como NEOM, proyecto futurista que incluye Inteligencia Artificial, hidrógeno verde y nuevas ciudades como The Line, que actualmente está en revisión.

Un territorio con historia minera milenaria

La minería en el cinturón Nabita–Ad-Duwayhi no es un fenómeno reciente. Registros arqueológicos indican que la región fue explotada desde épocas preislámicas, con evidencias de trabajos mineros antiguos, escorias y excavaciones rudimentarias vinculadas a la extracción de oro.

Durante el siglo XX, el conocimiento geológico se profundizó gracias a programas estatales de mapeo y exploración sistemática, que permitieron identificar y delimitar múltiples cuerpos mineralizados. Sin embargo, durante décadas el desarrollo estuvo limitado por prioridades económicas centradas en los hidrocarburos.

Ese escenario comenzó a cambiar en los últimos años, cuando el Reino decidió convertir a la minería en uno de los pilares de su transformación económica.

Saudi Arabian Mining Company (Maaden) Arabia Saudita minería Maaden

Ad-Duwayhi y Nabita: minas clave del cinturón

Dentro de este corredor aurífero se destacan yacimientos de relevancia como Ad-Duwayhi, hoy una de las minas de oro más importantes del país, junto con otros prospectos y depósitos como Nabita, que dan nombre al cinturón.

Estas operaciones demostraron que el oro saudita no solo es abundante, sino también técnica y económicamente explotable, con leyes competitivas, continuidad geológica y escala suficiente para justificar inversiones de largo plazo.

Quiénes operan en la zona

El desarrollo del cinturón Nabita–Ad-Duwayhi está liderado por Saudi Arabian Mining Company (Maaden), la minera estatal y principal brazo del Reino para el desarrollo de los recursos minerales. Maaden opera varias minas de oro en el país y cumple un rol central en la exploración, producción y comercialización.

En paralelo, el gobierno saudita ha abierto el sector a socios internacionales, con el objetivo de incorporar capital, tecnología y know-how, especialmente en exploración avanzada.

Saudi Arabian Mining Company (Maaden)

Saudi Arabian Mining Company (Maaden) es la mayor empresa minera de Arabia Saudita y uno de los pilares de la estrategia Vision 2030 para diversificar la economía del Reino más allá del petróleo. Fundada en 1997 y controlada en un 65% por el Public Investment Fund (PIF), Maaden cotiza en la Tadawul (bolsa saudí) y tiene una capitalización bursátil que ronda los u$s50.000 millones, lo que la ubica entre las mineras más valiosas de Medio Oriente y África. La compañía opera a lo largo de toda la cadena de valor minera, desde la exploración hasta la refinación y comercialización.

En términos productivos, Maaden es un actor global clave en fosfatos, aluminio, oro y metales básicos. Produce más de 3 millones de toneladas anuales de fertilizantes fosfatados, con exportaciones a más de 50 países, y es uno de los top 10 productores mundiales de fosfatos integrados. En aluminio, controla un complejo totalmente integrado que incluye bauxita, alúmina, fundición y laminados, con una capacidad superior a 1,8 millones de toneladas por año. En oro, opera seis minas activas -entre ellas Ad Duwayhi, Mansourah-Massarah y Mahd Ad Dhahab- con una producción anual que supera las 400.000 onzas, posicionando al Reino como productor relevante en la región.

Saudi Arabian Mining Company (Maaden) Arabia Saudita minería Maaden desarrolla recursos de oro, cobre, plata y zinc. Con siete minas de oro y una empresa conjunta de cobre, la minera saudí produce más de 407.000 onzas al año. Maaden

Desde el punto de vista financiero, Maaden reporta ingresos anuales por encima de los u$s10.000 millones, con un EBITDA que en años recientes se movió en el rango de u$s3.000–4.000 millones, dependiendo del ciclo de precios de los commodities. La compañía ejecuta uno de los planes de inversión minera más ambiciosos del mundo árabe, con un capex acumulado proyectado superior a u$s30.000 millones hacia 2030, destinado a expansión de fosfatos, crecimiento en oro, desarrollo de cobre, zinc y tierras raras, y nuevas campañas de exploración en más de 200.000 km² del Escudo Árabe.

En el plano estratégico, Maaden se consolidó como vehículo central del Estado saudí para atraer socios internacionales, tecnología y capital. En los últimos años firmó alianzas con empresas globales como Alcoa, Mosaic y Hancock Prospecting, y participa activamente en las licitaciones del Ministerio de Industria y Recursos Minerales para nuevos cinturones minerales. El objetivo declarado es transformar a Arabia Saudita en un hub minero global, elevar la contribución del sector al PBI desde menos del 1% actual a más del 5%, y generar más de 200.000 empleos directos e indirectos en minería y cadenas asociadas durante la próxima década.

Maaden y Midana Exploration sellan una alianza clave

En ese marco, el 29 de diciembre de 2025, Maaden y Midana Exploration Pty Ltd (Hancock) firmaron un acuerdo de accionistas para establecer una empresa conjunta (Joint Venture) destinada a acelerar los esfuerzos de exploración en el Reino.

El acuerdo se produce tras la licitación exitosa de nuevas licencias de exploración otorgadas por el Ministerio de Industria y Recursos Minerales (MIMR) en tres nuevos cinturones minerales dentro del área Nabita–Ad-Duwayhi, que en conjunto abarcan más de 24.000 km².

Según lo informado, Maaden controlará el 50,1% de la JV, que tendrá a su cargo la exploración, desarrollo, extracción, venta y comercialización de minerales en las áreas autorizadas. La entrada en vigencia del acuerdo está sujeta al cumplimiento de condiciones regulatorias, corporativas y a la obtención de las aprobaciones antimonopolio correspondientes.

Una señal clara al mercado minero global

La creación de esta empresa conjunta no es un hecho aislado, sino una señal clara del cambio de escala que busca Arabia Saudita en minería. La combinación de grandes extensiones bajo licencia, respaldo estatal, apertura a capital extranjero y foco en exploración temprana posiciona al cinturón Nabita–Ad-Duwayhi como uno de los nuevos polos de atracción minera de Medio Oriente.

En un contexto global marcado por la búsqueda de activos auríferos estables, diversificación geográfica y seguridad jurídica, el Reino apuesta a convertir su historia minera milenaria en una plataforma moderna de desarrollo económico, con el oro como protagonista.

Lejos de ser un proyecto marginal, el cinturón de oro Nabita–Ad-Duwayhi empieza a consolidarse como una de las joyas geológicas de la estrategia saudita para el mundo post-petróleo.