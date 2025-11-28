"Rush Hour 4": por qué Donald Trump "presionó" para que se haga la nueva película

Este proyecto marcaría el regreso del director Brett Ratner a Hollywood tras ser acusado de acoso y conducta sexual inapropiada por varias mujeres de Hollywood, entre ellas Olivia Munn y Natasha Henstridge.

Una nueva película de Rush Hour está oficialmente en camino, en parte gracias al impulso del presidente de Estados Unidos Donald Trump para realizarla.

En noviembre de 2025, varios medios informaron que Paramount había dado luz verde a la producción de Rush Hour 4 después de que Trump presionara a favor de la película. Según se informa, lo hizo "en nombre" del director de la película original de 1998, Brett Ratner , según escribió Matthew Belloni de Puck en X.

Este proyecto marcaría el regreso del director a Hollywood tras ser acusado de acoso y conducta sexual inapropiada por varias mujeres de Hollywood, entre ellas Olivia Munn y Natasha Henstridge . Ratner negó todas las acusaciones.

Rush Hour 4 ya se había discutido en 2022, pero la película quedó estancada en el limbo de producción.

Más allá de la participación de Ratner, la mayoría de los detalles, incluyendo si las estrellas de la franquicia, Jackie Chan y Chris Tucker , repetirán sus papeles, aún no se han confirmado. Sin embargo en el pasado reciente ambos interpretes se mostraron abiertos a la posibilidad de volver a interpretar a los agentes Lee y Carter.

El regreso a la dirección de Brett Ratner

Ratner ha firmado para dirigir Rush Hour 4, según el portal Puck. Estuvo al mando de Rush Hour en 1998 y las dos películas posteriores en 2001 y 2007, así como de éxitos como Red Dragon y X-Men: La batalla final. También fue productor ejecutivo de la serie Prison Break.

Durante el movimiento #MeToo de 2017, Ratner fue acusado de conducta sexual inapropiada y acoso por seis mujeres que denunciaron al productor y director en un artículo para Los Ángeles Times. Él negó todas las acusaciones y desde entonces se ha mantenido alejado del ojo público.

Antes del anuncio de Rush Hour 4, Amazon MGM Studios anunció en octubre de 2025 que Ratner estaba desarrollando un documental sobre la primera dama Melania Trump.

image Donald y Melania Trump junto a Brett Ratner.

¿Por qué Donald Trump está involucrado en Rush Hour 4 ?

Según se informa, Trump presionó junto con el accionista de Paramount Skydance, Larry Ellison (quien también es el padre del director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison) para impulsar una nueva película de Rush Hour, según The Guardian.

Aunque no está claro por qué el presidente defendió esta película en particular, en las redes se especula de que se trate de un lavado de imagen para el director vinculado también con los archivos de Jeffrey Epstein.