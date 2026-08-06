Donald Trump reembolsa u$s100.000 millones de los aranceles que la Corte Suprema de EEUU le anuló + Agregar ámbito en









La suma equivale a más del 50% de los u$s166.000 millones percibidos mediante los impuestos comerciales que la Corte Suprema dejó sin efecto en febrero. Los detalles, en la nota.

El gobierno de EEUU devolvió unos u$s100.000 millones en tarifas cobradas.

El gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump ya ha desembolsado cerca de u$s100.000 millones por concepto de reembolso de las tarifas arancelarias que había cobrado, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara dichas medidas, de acuerdo con lo revelado en un escrito judicial.

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El escrito judicial presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU señala que "se han completado los reembolsos (aranceles más intereses) por un importe aproximado de u$s100.000 millones mediante el componente de reembolso del Sistema Consolidado de Administración y Tramitación de Declaraciones, certificado por la agencia, y se han remitido al Departamento del Tesoro de EEUU para su desembolso".

El detalle Esta cifra, actualizada al cierre de julio, fue reportada en la presentación judicial que realizaron los agentes del servicio aduanero estadounidense el último martes. Asimismo, la suma equivale a más del 50% de los u$s166.000 millones percibidos mediante los impuestos comerciales que el Máximo Tribunal dejó sin efecto en febrero.

Los reembolsos fueron a empresas importadoras, no a consumidores, según legisladores. No hay que pasar por alto el plano político: Trump convirtió los aranceles en un pilar fundamental de su política exterior y comercial, a pesar de las críticas de algunos analistas y de las complicaciones legales.

Los críticos del trumpismo han puesto en el grito en el cielo debido a que los reembolsos no llegaron a los hogares, sino que fueron a parar a las empresas importadoras. "Trump está enviando los reembolsos a las empresas, no a los trabajadores. Cada centavo de estos reembolsos debería revertir en los consumidores estadounidenses", indicó esta semana el congresista demócrata Greg Casar.

El fallo judicial El 20 de febrero, la Corte Suprema falló en contra de la mayoría de los aranceles de mayor alcance de Trump, al considerar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer unilateralmente aranceles a los productos importados de socios comerciales. Fallo de la Corte Suprema: Anuló medidas arancelarias de Donald Trump por falta de autorización legal. Trump respondió a ese fallo intensificando su campaña comercial, tachando a los magistrados de la Corte Suprema de "desleales" y aplicando nuevos aranceles temporales del 10% al amparo de una base jurídica diferente que, al igual que la IEEPA, jamás un jefe de Estado previo había empleado para decretar aranceles. Posteriormente, el mandatario de EEUU aplicó una nueva serie de gravámenes globales en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, cuyo objetivo es contrarrestar políticas comerciales injustas o discriminatorias por parte de otras naciones.