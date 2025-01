EEUU investiga más de dos millones de autos Tesla por accidentes

La NHTSA busca una posible falla en la función "Actually Smart Summon" de Tesla debido a accidentes reportados, lo que podría llevar a una revisión más profunda de la tecnología.

La NHTSA indicó que prepara una evaluación preliminar de la función "Actually Smart Summon" de Tesla debido a informes de cuatro colisiones involucrando vehículos Tesla. Los vehículos no detectaron postes o autos estacionados cuando operaban con "Actually Smart Summon", según la NHTSA, quien agregó que hubo informes en los que los usuarios "tuvieron demasiado poco tiempo de reacción para evitar un choque, ya sea con la línea de visión disponible o soltando el botón de la aplicación del teléfono, lo que detiene el movimiento del vehículo".