EEUU recarga motores y desmiente los temores de enfriamiento

Empezó la baja de tasas en el G7. Y por partida doble. Primero fue el turno del Banco de Canadá con un recorte de un cuarto de punto. Trascartón, el BCE le siguió los pasos con la misma dosis. Suiza , en marzo, y Suecia fueron los pioneros en el G10. ¿Será contagioso? No. La FED se reúne este martes y miércoles y se mantendrá al margen de la movida. Simplemente, no dispone de los números de inflación de Canadá . Allí, la definición minorista núcleo (su promedio trimestral) cayó de 3,5% anualizado en diciembre a un umbral por debajo de 2% en marzo y abril. Tampoco Jay Powell tiene el apuro de Christine Lagarde en la eurozona que, en simultáneo, bajó las tasas y subió sus pronósticos de inflación.

Una caída de la producción manufacturera en mayo, la segunda consecutiva, según el informe ISM encendió una luz amarilla en el tablero de la actividad. El derrumbe de nuevas órdenes era el dato nuevo más filoso. EEUU aflojó el ritmo de marcha hacia fines de marzo y en abril. El consumo personal se contrajo 0,1% real en abril. El pronóstico en tiempo real de la FED de Atlanta tomó nota de la desaceleración (con la misma exageración frontal con que registró antes la marea alta). Si a mediados de mayo preveía un crecimiento de 4,2%; el lunes último, tras la noticia del ISM, lo había rebajado a 1,8%. Ahí cundió la preocupación. ¿Por fin la economía acusaba una fatiga abrupta después de tanto trajín? Las tasas de diez años se hundieron 20 puntos base de lunes a miércoles. Y se ubicaron en 4,30% en la vigilia del informe de empleo. ¿Qué sabían que el resto de los mortales no? Que hubiera información contrapuesta se relativizó. El indicador PMI de S&P Global detectó en mayo un sólido repunte de la producción industrial, y no una caída. Y lo que más incide, los servicios, crecieron según las dos fuentes . Que la OPEP relajase su plan de recortes de producción deprimió el precio presente del crudo y las expectativas de inflación. Y eso explica, en parte, la merma de las tasas largas.

Pero no es un nubarrón que empañe el horizonte sino al revés. Que aumente el déficit comercial de EEUU porque las exportaciones de abril crecen, pero las importaciones crecen más, tampoco denota agotamiento. Es señal de vitalidad de la demanda. No obstante, la espina de la duda se clavó hondo. Es que los mercados necesitaban probarse también en un escenario de presunta debilidad de la economía. No lo habían hecho este año. Y el susto les duró poco. El S&P 500 y el Nasdaq estamparon récords el jueves. Les gustó la idea de que la FED tuviera que tomarse en serio la promesa de recortar sus tasas. No de inmediato. Quizás en septiembre. En otras palabras, adelantar la poda de tasas puede ser un excelente estribo. Después de todo, si la economía tropieza, se arreglará. Le bastará con leer las líneas citadas arriba.