Cervezas sin alcohol: el consumo creció 60% en Argentina y explica la apuesta de las grandes marcas

Un informe sectorial ubicó a la categoría entre las de mayor expansión. Cambios de hábitos, innovación productiva y estrategia industrial detrás del fenómeno.

El brindis también se adapta a nuevos hábitos: la cerveza sin alcohol gana espacio en encuentros sociales y celebraciones

La cerveza sin alcohol dejó de ocupar un lugar marginal en la góndola y comenzó a consolidarse como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro del mercado cervecero argentino. Impulsada por cambios culturales, nuevas ocasiones de consumo y una fuerte inversión de las grandes compañías, la categoría muestra tasas de crecimiento que superan ampliamente a las de la cerveza tradicional y se alinea con una tendencia global que combina moderación, bienestar y disfrute.

En Argentina, el segmento representa todavía una porción pequeña del mercado total, pero con un ritmo de expansión acelerado. Según datos del sector, la cerveza sin alcohol alcanza hoy cerca del 1,3% del volumen total, con un potencial de crecimiento elevado si se la compara con mercados más maduros como Alemania, Canadá o Estados Unidos, donde la participación ya se acerca al doble dígito.

Desde Cervecería y Maltería Quilmes , uno de los principales jugadores del mercado local, destacaron que el crecimiento responde a una transformación profunda en la forma de consumir.

“Hay una tendencia en el mundo que tiene que ver con elegir productos que acompañen un estilo de vida activo. En ese contexto, la cerveza sin alcohol cobra protagonismo porque permite disfrutar una cerveza en momentos donde no se quiere o no se puede consumir alcohol”, señaló Eugenio Raffo , VP de Marketing de la compañía.

Las cifras reflejan con claridad el fenómeno. De acuerdo con Raffo, el segmento de cervezas sin alcohol crece a un ritmo cercano al 60% anual en la Argentina y ya es cinco veces más grande que hace tres años. Además, seis de cada diez personas que consumen cerveza ya probaron alguna versión sin alcohol, un dato que marca la rápida adopción de la categoría.

Ese avance explica la decisión de las marcas industriales de ampliar su portafolio. Quilmes, pionera en el desarrollo local de cervezas sin alcohol con el lanzamiento de Liberty en 1995, hoy ofrece alternativas como Quilmes 0.0, Stella Artois sin Alcohol y Corona Cero, respaldadas por inversiones productivas y campañas de alcance masivo.

En 2023, la compañía realizó una inversión de u$s3.000.000 para incorporar su primera planta desalcoholizadora en el país, un paso clave para elaborar nuevas variedades y garantizar estándares de sabor y calidad comparables a los de una cerveza tradicional.

El aporte de grandes jugadores

Otro de los grandes jugadores del mercado, también destacan el dinamismo del segmento. Matías Canzani, gerente de Marketing de Cervezas CCU Argentina, explicó que la cerveza sin alcohol es hoy uno de los nichos más activos dentro de la categoría.

“En 2023, cuando lanzamos Heineken 0.0, las cervezas sin alcohol representaban una fracción muy pequeña del mercado local. Dos años después, con la incorporación de Imperial Golden sin Alcohol y nuevas propuestas, el segmento ronda el 2% del volumen total”, detalló.

Según Canzani, se trata de un crecimiento propio de una categoría emergente que todavía construye hábito y frecuencia de consumo, incluso en un contexto general desafiante para el consumo masivo.

Confianza, premiumización y validación social

Uno de los factores que explica la rápida adopción es el rol de las marcas premium. Para Canzani, su presencia aporta confianza y credibilidad en una categoría que todavía enfrenta prejuicios. “El respaldo de marcas reconocidas garantiza una experiencia de sabor y calidad comparable a la cerveza tradicional. Eso resulta clave para derribar barreras iniciales”, explicó.

Estudios de la compañía muestran que la elección de cerveza sin alcohol aún requiere validación social, sobre todo entre millennials y centennials, que valoran opciones asociadas a un consumo más equilibrado.

En cuanto al uso de figuras públicas o referentes culturales, Canzani indicó que su impacto se vincula más con la normalización social del consumo sin alcohol que con una decisión de compra directa, acompañando un cambio cultural más amplio.

El crecimiento de la categoría se apoya en avances tecnológicos que permiten remover el alcohol sin alterar sabor, cuerpo ni aroma. En CCU, el proceso parte de una cerveza tradicional y suma un sistema de desalcoholización controlado, un camino que también siguen otras compañías del sector.

El avance del mundo artesanal

Aunque el liderazgo del segmento corresponde a las grandes marcas, las cervecerías artesanales también comenzaron a explorar el formato sin alcohol. En Argentina, el desarrollo todavía es incipiente, pero con propuestas que ganan reconocimiento por su perfil de sabor y su enfoque innovador.

Entre los proyectos destacados aparecen:

Birrita 0% , presentada como la primera artesanal 0% alcohol, filtrada y pasteurizada, sin conservantes y con bajo aporte calórico.

Antares , con su Session IPA sin alcohol (0,3%), de perfil turbio y frutal.

NAAA! , una American Amber Ale 0% alcohol creada por Uma Malta y Palo y Hueso como parte de una campaña de concientización.

Radal , cervecería de Chubut que incursionó en estilos sin alcohol.

Otras opciones premiadas en copas cerveceras, como Honey Ale y Red Ale sin alcohol.

Un fenómeno alineado con el mundo

El crecimiento local se inscribe en una tendencia global. Según un informe de Future Market Insights, el mercado mundial de cerveza sin alcohol pasará de 20.500 millones de dólares en 2025 a 43.900 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,9%.

Entre los datos más relevantes del estudio se destacan:

La cerveza totalmente libre de alcohol concentrará más del 62% de la demanda global.

Las variedades saborizadas liderarán las ventas con una participación superior al 54%.

El consumo se vincula cada vez más con bienestar, autenticidad y diversidad de experiencias.

Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido encabezan el crecimiento, impulsados por tendencias de consumo consciente, políticas públicas y una mayor presencia del producto en bares, restaurantes y supermercados.

Por qué crece en Argentina

Canzani vinculó la expansión local con cambios claros en el comportamiento del consumidor. “Se observa una adopción creciente de tendencias asociadas al consumo consciente y a la moderación, como el fenómeno sober curious, especialmente entre millennials y centennials”, explicó.

Cerveza Quilmes La cerveza sin alcohol ya representa cerca del 1,3% del mercado argentino y gana presencia en brindis y reuniones sociales. Quilmes también ofrece esta opción en el mercado nacional

Según estudios de consumo, cerca del 75% de los jóvenes argentinos manifiesta intención de reducir el consumo de alcohol, y seis de cada diez personas de entre 18 y 25 años valoran positivamente opciones de baja o nula graduación alcohólica. A eso se suman múltiples ocasiones donde el alcohol funciona como barrera, como almuerzos laborales, actividades deportivas o situaciones donde se debe manejar.

En esa estrategia de ampliación del portafolio, Cervecería y Maltería Quilmes incorporó en 2024 Stella Artois sin Alcohol. Raffo amplió: “Cuando marcas icónicas como Stella Artois lanzan su versión sin alcohol con el mismo estándar de calidad y sabor, se rompen prejuicios y se acelera la adopción de la categoría”.

Según detalló, el objetivo es ofrecer una alternativa que mantenga el ritual cervecero en contextos donde el alcohol no forma parte de la elección, sin resignar identidad ni experiencia de marca.

Cuánto valen

Los precios de las cervezas sin alcohol varían según formato, canal de venta y posicionamiento de cada etiqueta. En supermercados y autoservicios, los valores de referencia se ubican en estos rangos:

Lata de cerveza sin alcohol (473 ml): entre $1.800 y $2.300.

Lata chica (354 ml): entre $1.500 y $1.900.

Botella individual (330 ml): entre $1.900 y $2.500.

Botella retornable (1 litro): entre $2.800 y $3.600.

Six pack de latas (473 ml): entre $10.500 y $13.000.

En términos generales, la cerveza sin alcohol mantiene precios similares —y en algunos casos levemente superiores— a los de una cerveza tradicional del mismo segmento, una diferencia que las marcas explican por los procesos tecnológicos adicionales que requiere la desalcoholización.

Un mercado en construcción

Aunque el potencial es alto, los especialistas coinciden en que el mercado argentino todavía construye hábito, con margen de crecimiento frente a países donde la categoría ya tiene mayor peso.

En el plano internacional, grandes grupos como AB InBev, Heineken, Carlsberg y Suntory lideran el segmento, aunque con una participación creciente de actores locales y artesanales, lo que mantiene una dinámica competitiva abierta y diversa.

Sobre el cierre, Raffo sintetizó el rumbo de la categoría: “La cerveza sin alcohol ya no es una alternativa ocasional. Es una respuesta concreta a cómo cambian las personas, sus hábitos y sus formas de disfrutar. El crecimiento refleja una transformación cultural que llegó para quedarse”, concluyó.