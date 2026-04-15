El dato "ausente" en la inflación que puede impactar en los próximos meses, según uno de los economistas que más escucha Milei

El IPC marcó 3,4% en el tercer mes del año, y el informe reveló datos preocupantes sobre los factores que impulsaron la suba.

La inflación de marzo se ubicó en 3,4% y acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato estuvo impulsado principalmente por subas en tarifas y educación, mientras que la guerra en Medio Oriente condicionó el precio del barril de petróleo y, en consecuencia, disparó el del combustible.

El índice mostró además una aceleración respecto de febrero y encendió señales de alerta en algunos componentes, como la inflación núcleo, que se ubicó en 3,2% . Este indicador, que excluye precios regulados y estacionales, volvió a superar el umbral del 3% y refleja presiones más persistentes en la dinámica inflacionaria.

En ese contexto, el economista Juan Carlos de Pablo analizó el dato y advirtió por un factor “ausente” que, según su mirada, todavía no impactó plenamente en los precios y podría hacerlo en los próximos meses. “Hay una cosa ausente en el aumento de precios al consumidor de marzo: la guerra” , sostuvo, al señalar que sus efectos aún no se reflejan completamente en el índice local.

“Hay que tener cuidado”, dijo y explicó: “En febrero, sin la guerra, tuvimos 2,9% y ahora hay de tres para arriba”. De Pablo explicó que, a diferencia de otros países, la Argentina todavía no registró un traslado directo del encarecimiento energético derivado del conflicto .

Como ejemplo, mencionó el caso de Estados Unidos, donde la inflación mensual saltó con fuerza impulsada por subas en energía, lo que derivó en una aceleración significativa del índice interanual. “ Ellos estaban acostumbrados a tasas de 0,2%, pero ahora fue de 0,9%, con lo cual la tasa interanual pasó de 2,4% a 3,3% . La energía aumentó 10,9% y el gasoil 21,2%”.

Juan Carlos de Pablo Memo

“La moraleja es que tuvieron una triplicación de la tasa de inflación por el impacto de energía, lo que en la Argentina no ocurrió. Uno tiene que mirar los promedios y, después, desagregar para ver qué es lo que ocurrió. Ahora estamos en abril y pasan millones de cosas”, explicó.

Asimismo, De Pablo dudó de que las personas tengan baja capacidad de compra de comida: “¿Seguro que, de todos los gastos, el único que no podés cambiar es la demanda de alimentos? Tengo dudas porque la tasa de interés más cara en todos los lugares del mundo, incluida la Argentina, es la tarjeta de crédito", afirmó.

En esa línea, el economista remarcó que el análisis inflacionario debe considerar tanto los promedios como la composición de los precios, y llamó a evitar interpretaciones apresuradas. También relativizó reacciones extremas frente al dato y sostuvo que el Gobierno no debe “desesperarse” ni recurrir a intervenciones como controles o distorsiones en las estadísticas.

Las definiciones de Milei en el AmCham Summit

Por su parte, el presidente Javier Milei calificó el 3,4% como un “número malo”, aunque buscó llevar tranquilidad sobre la tendencia futura. Durante su exposición en el AmCham Summit, afirmó que la inflación “hacia adelante va a bajar” y destacó la importancia de comprender la dinámica del proceso para poder corregirlo.

"Tarde o temprano las cosas van a empezar a funcionar bien", ratificó el Presidente, que pidió "paciencia" y "no desesperarse". Por otra parte, argumentó: "La política monetaria no cambió, esto no es inflación, es que pegó un salto el nivel de precios pero la inflación de largo converge a la internacional. El equilibrio que vamos a largo plazo no cambió, cambió la dinámica de cómo se mueve el índice en el tiempo".

“Yo creo que una de las cosas importantes es explicar y tener claro lo que está pasando, porque cuando uno entiende y tiene un diagnóstico, es un primer paso para encontrar una solución", señaló el mandatario. Asimismo, dijo: "Si nosotros tomamos la (inflación) núcleo y le sacamos el efecto de la carne, es decir, la verdadera subyacente, el dato está igual que el mes pasado en 2,5%".