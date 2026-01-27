Prestación por Desempleo ANSES: requisitos y montos actualizados para 2026 + Seguir en









El organismo previsional informó sobre los montos a recibir para quienes se quedaron sin trabajo en el primer mes del año.

ANSES: los montos de la prestación por desempleo en enero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos y requisitos para acceder a la Prestación por Desempleo en 2026. Este beneficio económico brinda apoyo a trabajadores que perdieron su fuente de ingresos por despidos sin justa causa, finalización de contratos o cierre de actividades. El trámite no es automático y requiere el cumplimiento de condiciones específicas para garantizar el acceso al subsidio.

Los interesados deben presentar la documentación necesaria y acreditar su situación laboral dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese. El proceso puede iniciarse de manera virtual a través de la página oficial de ANSES o de forma presencial en las oficinas del organismo, aunque en este caso se requiere un turno previo.

ANSES billetes.webp Requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES Los trabajadores deben cumplir con requisitos específicos según su trayectoria laboral. ANSES evalúa cada caso de manera individual para definir la aprobación y la duración del beneficio.

Empleados en relación de dependencia: Acreditar un mínimo de seis meses de aportes dentro de los tres años previos a la desvinculación.

Trabajadores eventuales o de temporada: Contar con 90 días trabajados en el último año y no superar los 12 meses acumulados en los tres años anteriores.

Trabajadores del sector de la construcción: Demostrar ocho meses de aportes en los dos años previos al fin de la obra. Montos actualizados de la Prestación por Desempleo de ANSES en 2026 El monto de la prestación equivale al 75% del mejor salario promedio percibido durante los seis meses previos a la pérdida del empleo. Este cálculo se ajusta según el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

Para enero de 2026, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo : $170.500 (cuota de enero, a pagarse en febrero).

Monto máximo: $341.000 (cuota de enero, a pagarse en febrero). Estos valores corresponden a un ajuste basado en la Resolución 9/2025, que fija los topes en un 50% y 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Prestación por Desempleo ANSES: calendario de pagos de enero 2026 El calendario de pagos para enero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario: DNI finalizados en 0 y 1: 23 de enero.

DNI finalizados en 2 y 3: 24 de enero.

DNI finalizados en 4 y 5: 25 de enero.

DNI finalizados en 6 y 7: 26 de enero.

DNI finalizados en 8 y 9: 27 de enero. El dinero se acredita en la cuenta bancaria que el beneficiario informó al momento de iniciar el trámite. Los montos varían según el sueldo registrado en los últimos seis meses de trabajo.

