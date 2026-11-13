Corea del Norte rediseñó su bandera por primera vez desde su fundación y abandonó la versión de su era soviética

Se trata de una decisión de su líder Kim Jong Un, tras intervenir la original que se remonta al gobierno de su abuelo. Presenta diferencias de proporción y de detalles en sus dibujos.

Se trata de un ajuste de las proporciones, cuya modificación fue ratificada formalmente el 23 de marzo de este año.

Corea del Norte rediseñó su bandera por primera vez, desde su fundación en 1948, tras una decisión del líder Kim Jong Un . La iniciativa rompió con el diseño original, que se remontaba a la era soviética del país de la mano de su abuelo Kim Il Sung, con diferencias de proporción y en los detalles de sus dibujos.

Se trata de un ajuste de las proporciones, cuya modificación fue ratificada formalmente el 23 de marzo de este año según el medio local NK News. No obstante, el cambio no fue confirmado hasta que el gobierno publicó la decisión en su sitio web oficial el martes de esta semana.

La web oficial norcoreana, Naenara , mostró una bandera con una relación de aspecto de 1:1,65 , reemplazando el estandarte anterior que utilizaba una relación de 1:2.

En cuanto al diseño, las dos franjas blancas de la bandera original ahora parecen más gruesas, hasta llegar a un tercio del grosor de las franjas azules superior e inferior.

Además, el sitio indicó que los cambios podrían haberse producido entre octubre y noviembre, tras una revisión constitucional aprobada por el parlamento norcoreano. Si bien medios estatales y textos legales actualizaron las dimensiones oficiales, Pyongyang no dio ningún anuncio oficial al respecto.

Esta modificación convierte a Corea del Norte en el único país del mundo que utiliza una bandera con una proporción de 1:1,65. En contraste, la proporción anterior de 1:2 es el segundo diseño de bandera más común, utilizado por más de 50 países.

En cuanto al diseño, las dos franjas blancas de la bandera original ahora parecen más gruesas. NK News

La descripción que hace la constitución de los demás elementos de la bandera no cambió, pero la reducción del ancho hace que el círculo y el centro de cinco puntas del lado izquierdo se acerquen al centro.

Corea del Norte rechaza la acusación del FBI y niega estar tras el hackeo a Binance

Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, negó categóricamente las acusaciones de Estados Unidos que responsabilizan al régimen de Pionyang por el robo de u$s6.300 millones en criptomonedas a la plataforma Binance.

Según un comunicado publicado el martes por la agencia estatal de noticias 'KCNA', Kim acusó a Washington de culpar a Corea del Norte cada vez que se produce un delito informático. "En relación con este incidente de dimensiones extraordinarias, Estados Unidos ha vuelto a recurrir a la vieja provocación de vincularlo con la República Popular Democrática de Corea. El FBI está intentando etiquetar a la RPDC como un 'Estado delincuente en el ciberespacio'", afirmó Kim, calificando la acusación de "retórica absurda y nada novedosa".

El desmentido de Kim Yo-jong llega pocos días después de que el FBI atribuyera formalmente el ataque sufrido por Binance el 29 de octubre a TraderTraitor, un grupo de piratería informática vinculado a Corea del Norte. La agencia de inteligencia estadounidense identificó las direcciones de criptomonedas asociadas a los fondos robados e instó a las plataformas de intercambio y servicios de blockchain a congelar cualquier transacción vinculada a esas billeteras.