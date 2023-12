El fantasma de la hiperinflación: ¿ya llegó a la Argentina y cuáles son sus efectos inmediatos?

A su turno, Rocio Bisang de Eco Go , detalló: "La definición clásica de hiperinflación es la que postula Cagan en 1956, que la define como un período de duración limitada que comienza cuando la inflación mensual supera el 50% y termina cuando la misma se mantiene por debajo de ese umbral por al menos un año. Más allá de la definición de manual, cada proceso tiene sus propias particularidades y no hay dos hipers iguales , aunque hay algunos factores comunes que suelen darse como la creciente indexación de la economía, el acortamiento de contratos, etc.".

También en charla con este medio, Juan Telechea, director del ITE y autor del libro "¡Inflación! ¿Por qué Argentina no se la puede sacar de encima?" coincidió que la característica central es que haya un aumento mensual de mínimo el 50% y que eso anualizado de aprox. un 4.000%. "Para mi para saber si uno está o no en un proceso hiperinflacionario es el contexto y las características y actualmente ambos me da la pauta de que hoy no estamos, todavía, en un proceso hiperinflacionario", explicó.