El FMI le exige al Gobierno más reformas estructurales en el sistema tributario

Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, subrayó la importancia de la disciplina fiscal, pero remarcó que son necesarias más medidas para mejorar la eficiencia tributaria y del gasto. Los detalles, en la nota.

Una alta funcionaria del Fondo Monetario Internacional destacó que Argentina necesita llevar a cabo reformas estructurales de su sistema tributario para avanzar en la consolidación fiscal. Además, agregó que el país debería eliminar las exenciones del impuesto al valor agregado.

La funcionaria en cuestión es Dabla-Norris, subdirectora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI , quien afirmó que la disciplina fiscal fue un "pilar fundamental" del programa de estabilización de Argentina con el organismo de crédito, pero que son necesarias más medidas para mejorar la eficiencia tributaria y del gasto.

En ese marco, Dabla-Norris sostuvo que entre las reformas clave que necesita Argentina figuran "eliminar los gastos tributarios, o reducirlos, en particular las exenciones del IVA, y normalizar los impuestos a los combustibles" . Y agregó: "Y eliminar gradualmente otros tipos de impuestos distorsivos de la economía y sustituirlos por un sistema tributario más sólido y una forma más duradera de recaudar ingresos".

Kristalina Georgieva , luego de reunirse con el ministro de Economía Luis Caputo, destacó la "disciplina fiscal" de la Argentina como ejemplo a nivel global.

Dabla-Norris sostuvo que entre las reformas clave que necesita Argentina figuran "eliminar los gastos tributarios, o reducirlos, en particular las exenciones del IVA, y normalizar los impuestos a los combustibles".

Posteriormente, el debate entre el FMI y la Argentina pasó por cerrar la evaluación correspondiente al primer semestre, que se negociaba desde hace largas semanas, y habilitar luego el tratamiento del caso en el Directorio Ejecutivo, paso indispensable para liberar el desembolso pendiente de u$s869 millones . Al respecto, Caputo destacó en redes sociales que "los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión".

La revisión quedó atravesada por el incumplimiento del objetivo fiscal acordado con el organismo. Entre enero y junio, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones, frente a una meta de $6,86 billones, con un desvío de $573.974 millones. Por esa diferencia, el equipo económico necesita que el FMI le conceda un waiver (perdón) para que el proceso pueda continuar.

Cumplimiento fiscal: La Argentina incumplió la meta de superávit primario acordada con el FMI para el primer semestre. Noticias Argentinas

En cambio, el Banco Central sí logró cumplir con la meta de reservas netas después de que el Fondo flexibilizara esa exigencia. La variación acumulada desde fines de 2024 fue de -u$s3.111 millones, dentro del límite de -u$s8.600 millones establecido para junio. En las dos auditorías previas el BCRA había incumplido este objetivo.

El FMI recortó la proyección de crecimiento para Argentina

Ayer se dió a conocer la publicación de la nueva edición del World Economic Outlook. Como ocurre en cada asamblea, el FMI actualizó sus estimaciones para la economía mundial y para los distintos países, entre ellos la Argentina.

En concreto, el Fondo recortó a 2,1% la previsión de crecimiento para este año, en línea con la proyección actualizada del Banco Mundial. De esta forma, el FMI redujo en más de un punto la variación esperada en el producto bruto interno, ya que el anterior pronóstico auguraba una expansión de la economía argentina de 3,5%. El organismo también rebajó el crecimiento esperado para 2027, en medio punto, hasta el 3,5%.

El FMI recortó la previsión de crecimiento para Argentina a 2,1% para este año. Reuters

A modo de referencia, estas cifras siguen siendo más optimistas que las proyectadas por el consenso de los economistas. El más reciente Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA arrojó una previsión de alza del PBI de 1,5% para el año en curso y de 3% para el venidero.