Jennifer Lawrence confirmó su regreso al universo de "Los Juegos del Hambre" en la próxima película de la saga + Agregar ámbito en









La actriz retomará su papel de Katniss Everdeen por primera vez en más de una década en "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha".

Lawrence vuelve a interpretar a uno de sus personajes más reconocidos.

Jennifer Lawrence confirmó que se reunió con Josh Hutcherson y Woody Harrelson para la próxima precuela de Los Juegos del Hambre, Sunrise on the Reaping (Amanecer en la cosecha).

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Lawrence comentó en el podcast Call Her Daddy que fue “increíble” retomar su papel de Katniss más de una década después del estreno de Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2. “Fue una locura”, añadió. Lawrence explicó que, después de tantos años, seguía trabajando con el mismo equipo.

“Fue muy emotivo”, continuó. “Josh y yo no fuimos al baño sin abrazarnos. Fue precioso”. Lawrence y Hutcherson debutaron en la saga de Los Juegos del Hambre con el estreno de la primera película en noviembre de 2012. Interpretaron a Katniss y Peeta, respectivamente, en cuatro películas. Su última entrega, Sinsajo - Parte 2, se estrenó en 2015.

Y aunque —¡alerta de spoiler!— Peeta y Katniss terminaron juntos, Lawrence le dijo a Cooper que siempre había sido del equipo Gale (Liam Hemsworth). "Incluso después de que matara a mi hermana", dijo. (Gale no mató directamente a Prim, pero ayudó a crear la bomba).

De qué trata Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha Esta nueva entrega muestra los Juegos del Hambre más brutales jamás vistos. Cuando el Capitolio impone su regla más cruel —el doble de tributos por distrito— la arena se convierte en un espectáculo de destrucción sin precedentes. Entre los elegidos está Haymitch Abernathy, un joven del Distrito 12 que deberá usar toda su inteligencia y astucia para sobrevivir en un juego diseñado para destruirlos a todos.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha presenta una nueva generación de tributos y personajes. Joseph Zada (We Were Liars, Total Control) da vida al joven Haymitch, llevando al personaje a sus orígenes antes de convertirse en el mentor cínico que conocimos. A su lado, Elle Fanning (Maleficent, The Great, Super 8) encarna a Effie Trinket. El reparto continúa con Jesse Plemons (The Power of the Dog, Breaking Bad) como Plutarch Heavensbee, Mckenna Grace (Ghostbusters: Afterlife, Gifted) como Maysilee Donner, y Kieran Culkin (Succession, A Real Pain) como Caesar Flickerman. Whitney Peak (Gossip Girl) interpreta a Lenore Dove Baird, Maya Hawke (Stranger Things) da vida a Wiress, y Kelvin Harrison Jr. (Elvis, The Trial of the Chicago 7) es Beetee Latier. Completan el elenco Ralph Fiennes (Harry Potter, Schindler's List) retomando el papel del Presidente Snow, y Glenn Close (Fatal Attraction) como Drusilla Sickle. Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha llega el 19 de noviembre a nuestros cines.

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