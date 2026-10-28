Dura advertencia de Alfonso Prat-Gay: Vaca Muerta es un "boom que no arrastra" al resto de la economía

El exministro de Hacienda señaló que, mientras la minería y el petróleo crecen al 9% anual, la economía no extractiva acumula años de estancamiento. Dardos a la provincia, y advertencias de que el RIGI aún no muestra un impacto significativo.

Prat-Gay señaló que "el boom de Vaca Muerta no arrastra aún al resto de la economía argentina".

El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central (BCRA), Alfonso Prat-Gay , reabrió el debate con el Gobierno nacional y el gobierno de Neuquén, al señalar que el fuerte crecimiento operativo de Vaca Muerta todavía no logra derramar beneficios tangibles sobre el conjunto de la economía argentina .

En una publicación en X, Prat Gay indicó que los últimos datos oficiales del Indec destacan u na divergencia entre el desempeño del sector petrolero y minero , en comparación al resto de las actividades productivas.

“La información oficial del Indec confirma lo que todos los argentinos perciben, pero las autoridades no terminan de aceptar: que el boom del petróleo no arrastra todavía al resto de la economía”, señaló el ex ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri.

Según detalló el exministro, mientras la actividad minera y petrolera se expande a un ritmo superior al 9% anual , la denominada "economía no extractiva" acumula un severo estancamiento. "El resto de la economía lleva casi cinco años sin crecer. La economía no extractiva es más chica hoy que en enero de 2022 ", enfatizó.

Afirmó que “la información oficial del Indec confirma lo que todos los argentinos perciben, pero las autoridades no terminan de aceptar: que el boom del petróleo no arrastra todavía al resto de la economía”.

Prat-Gay también puso el foco en uno de los argumentos favoritos de la administración libertaria, que continuamente usa el oficialismo para destacar los resultados de la gestión en el sector energético. De acuerdo con su mirada, el incremento de la producción petrolera no comenzó con la administración de Javier Milei. “El boom petrolero no se inició, ni siquiera se aceleró, durante la gestión actual”, subrayó.

En ese marco, el ex presidente del BCRA sostuvo que la tendencia de crecimiento desde la llegada de Milei a la Presidencia es “algo menor” a la observada en los dos últimos años de Alberto Fernández.

El economista retomó así un debate que había generado fuertes repercusiones semanas atrás, cuando aseguró que “Vaca Muerta no derrama ni dentro de Neuquén”. Esas declaraciones motivaron críticas públicas del gobernador Rolando Figueroa, del presidente Javier Milei, y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El economista retomó así un debate que había generado fuertes repercusiones semanas atrás, cuando aseguró que “Vaca Muerta no derrama ni dentro de Neuquén”. Presidencia

Prat-Gay redobló la apuesta tras la ofensiva oficial: "Ellos saben mejor que nadie que Vaca Muerta aún no derrama". El economista interpretó las duras respuestas del Gobierno y de Neuquén como una ratificación de su planteo, asegurando que la "virulencia orquestada" busca tapar la falta de impacto en la economía real.

Las críticas a Neuquén

Para el exministro, las medidas lanzadas por el gobierno neuquino para sumar a las pymes locales en la cadena de Vaca Muerta son una "prueba clara" de la presión política por mostrar beneficios claros para la provincia. En ese marco, remarcó las reuniones promovidas entre YPF y proveedores provinciales para instrumentar la Ley 3338 de desarrollo local.

El exfuncionario planteó además que la provincia de Neuquén está desaprovechando una oportunidad histórica para canalizar los ingresos extraordinarios generados por el petróleo hacia obras de infraestructura estratégica y diversificación productiva. En ese sentido, cuestionó duramente la suspensión del Fondo de Estabilización y Desarrollo del Neuquén (FEDeN), una herramienta creada por ley provincial en cuya elaboración, según recordó, él mismo participó.

El exfuncionario planteó además que la provincia de Neuquén está desaprovechando una oportunidad histórica para canalizar los ingresos extraordinarios generados por el petróleo hacia obras de infraestructura estratégica.

Prat-Gay le puso cifra a la pérdida de Neuquén por suspender el fondo anticíclico: u$s175 millones al mes. El exministro remarcó que con esos recursos se podrían financiar obras clave de infraestructura, y apuntó contra las falencias históricas que sufre Añelo, la mismísima capital operativa de Vaca Muerta.

“Las rutas no son transitables ni en Añelo”, señaló, y consideró que esa situación refleja una falta de planificación frente a un flujo de recursos que se multiplicó durante los últimos años.

Dardos a la política económica nacional

El exfuncionario dejó además dos mensajes críticos dirigidos al núcleo de la política económica nacional. Por un lado, aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) todavía no exhibe un impacto "estadísticamente significativo" sobre la dinámica real del sector para el cual fue diseñado.

Por el otro, sostuvo que el crecimiento sostenido de la producción petrolera es el resultado de decisiones tomadas y mantenidas durante distintos gobiernos. “Vaca Muerta es una verdadera política de Estado”, afirmó, al destacar que la actividad crece a tasas cercanas a los dos dígitos independientemente del signo político de la administración de turno.