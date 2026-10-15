El FMI pronostica que la India superará a Japón como la cuarta mayor economía del mundo en 2027 + Agregar ámbito en









Impulsado por un crecimiento estimado del 7% y un PBI que alcanzará los u$s4,52 billones, el gigante asiático sobrepasará a la economía japonesa, que caerá al sexto lugar arrastrada por el estancamiento y el envejecimiento demográfico.

India: Superará a Japón como la 4ta economía mundial en 2027, según el FMI. Imagen: Jaisalmer/Getty Images

India va camino a convertirse en la cuarta economía más grande del mundo en 2027, superando a Japón, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentadas este jueves.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, Japón retendrá este año su puesto como la cuarta economía del planeta por PIB nominal. Sin embargo, la avanzada de India es inminente: para 2027, el gigante asiático escalará a esa posición tras alcanzar un PIB de u$s4,52 billones.

El repliegue de Japón en el mapa económico global será aún más marcado: según el FMI, el país asiático caerá al sexto lugar el año que viene, siendo superado no solo por India, sino también por el Reino Unido.

Proyección: Se estima un PBI de u$s4,52 billones para India, mientras Japón caerá al sexto puesto. El detalle A pesar de las tensiones geopolíticas y el freno del comercio global, India exhibe un sólido ritmo de expansión. En su último reporte, el FMI revisó al alza sus proyecciones de crecimiento para la economía india en 2026, situándolas en un 7%.

Japón, en cambio, padece los efectos de una población progresivamente envejecida y de diversos factores estructurales que alimentan el estancamiento de su economía. Para este año, se prevé que el PIB del archipiélago se expanda a apenas un 0,7%.

Cabe subrayar que la mayor economía del planeta es Estados Unidos, seguida de China y Alemania. Factores: India crece un 7% anual; Japón sufre estancamiento y envejecimiento demográfico. La sólida posición financiera de India le permitió amortiguar el impacto del conflicto en Medio Oriente. Al presentar las proyecciones para Asia-Pacífico, Krishna Srinivasan, director regional del FMI, destacó que el país asiático enfrentó la crisis energética desencadenada por la escalada entre Israel, Estados Unidos e Irán respaldado por un crecimiento firme, disciplina fiscal y un colchón de reservas internacionales.

Temas FMI

India

Japón

economía

mundo