El FMI sostiene que la inversión en IA impulsa el crecimiento mundial en torno al 3%

"La IA, guste o no, ya está aquí", destacó Georgieva. El FMI y el Banco Mundial analizan las consecuencias y oportunidades de la inteligencia artificial en la economía mundial, donde podría transformar el 40 % de los empleos globales.

El gran volumen de inversión en infraestructura de inteligencia artificial sostiene el crecimiento económico global en torno al 3%, lo que genera un impacto positivo directo en diversas economías asiáticas clave en el suministro de hardware, como Tailandia, según afirmó este lunes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El boom de la inversión en IA ya estaba provocando un "choque de demanda y un choque de inversión" que podría impulsar el crecimiento en las economías asiáticas avanzadas entre medio y un punto porcentual, y en las economías asiáticas emergentes entre 0,2 y 0,8 puntos porcentuales, señaló la directora del FMI.

"La IA, guste o no, ya está aquí" , destacó Georgieva. "Ese cambio a una marcha más alta es lo que está manteniendo el crecimiento de la economía mundial en torno al 3%, a pesar de que nos está lastrando la crisis del suministro energético", detalló la economista búlgara, ante cientos de participantes durante la primera jornada de una serie de reuniones entre el FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

Cabe precisar que en julio, el FMI pronosticó un crecimiento mundial del 3% para 2026 . El martes publicará unas perspectivas actualizadas.

La c umbre financiera de esta semana prevé convocar a unas 18.000 personas, incluyendo a representantes de los 191 países miembros del FMI. Sin embargo, el cónclave estará marcado por ausencias clave: ministros como el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent , y el titular de Hacienda español, Arcadi España , cancelaron su participación para atender asuntos de gestión doméstica.

Las consecuencias de la inteligencia artificial

Georgieva afirmó que la IA equivalía a un "tsunami de evolución lenta" que tendría profundas consecuencias para el empleo, el crecimiento, la educación e incluso para la forma en que los Estados generan ingresos a través de los impuestos, dado el cambio previsto de la mano de obra al capital.

El FMI estima que la inteligencia artificial podría transformar con el tiempo el 40% de los empleos globales, ya sea potenciándolos, degradándolos o eliminándolos, señaló. En ese sentido, un estudio inicial reveló que el 10% de los puestos de trabajo en EEUU ya exige competencias en IA. Mientras los empleos repetitivos continúan retrocediendo, la demanda de mano de obra con salarios bajos viene creciendo fundamentalmente en dos sectores: la construcción y los centros de datos.

El FMI estima que la inteligencia artificial podría transformar con el tiempo el 40% de los empleos globales, ya sea potenciándolos, degradándolos o eliminándolos, señaló.

"Es una tecnología transformadora. Cambia por completo nuestra forma de trabajar y de vivir", indicó, señalando que ahora un asistente de IA le enviaba cada día un mensaje de 30 segundos con su agenda.

Estados Unidos, China e India son los productores más importantes de la cadena de suministro de la IA, pero muchas de las empresas que construyen la infraestructura necesaria se encuentran en Asia, señaló Georgieva, haciendo referencia a Tailandia, sede de las reuniones anuales de este año.

El impacto de la IA en los empleos de nivel inicial

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, que convirtió el empleo en un eje central de su presidencia, dijo que el banco de desarrollo se centraba en aprovechar la "IA a pequeña escala", que no depende de grandes modelos lingüísticos, para generar enormes ganancias de productividad para los agricultores, los sistemas sanitarios, los educadores y otros sectores de los mercados emergentes.

El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, que convirtió el empleo en un eje central de su presidencia, dijo que el banco de desarrollo se centraba en aprovechar la "IA a pequeña escala".

El presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en su intervención en el mismo acto, señaló que los Estados deberían abordar cómo la IA está reduciendo las oportunidades laborales para los titulados universitarios.

"La IA va a ampliar la divergencia si nos mostramos demasiado pasivos al respecto", afirmó. "Por eso tenemos que hacer todo lo posible para, en primer lugar, utilizar la IA con el fin de crear buenos puestos de trabajo y puestos que puedan ser desempeñados adecuadamente por seres humanos, que les permitan ascender en la escala profesional a pesar de la IA", concluyó.