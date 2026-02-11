El Gobierno abrió el llamado a licitación para concesionar más de 2500 kilómetros de rutas nacionales

El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo. El proceso estará enfocado en tramos viales de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Qué rutas estarán alcanzadas por la privatización y cuál es el estado de mantenimiento.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, autorizó este miércoles el llamado a licitación pública -nacional e internacional- para la concesión de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones para las rutas nacionales . Mientras tanto, la Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió sobre el mal estado de las vías nacionales.

Según se desprende de la Resolución 112/2026 el proceso abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La medida fue oficializada mediante su publicación en el Boletín Oficial, aunque había sido anticipada por Caputo el martes, en un mensaje en redes sociales, donde señaló que el objetivo es “modernizar” la infraestructura vial.

La licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios.

Importante RED FEDERAL DE CONCESIONES ETAPA II - B Mañana estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II - B de la Red Federal de Concesiones, que incluye más…

Las obras alcanzarán a las r utas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193 , además de los accesos A005 y A008, según precisó Caputo, con el objetivo de reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores.

De acuerdo al texto oficial, el llamado a licitación se publicará durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía. Asimismo, se creó una comisión evaluadora ad hoc que se encargará de llevar adelante el proceso.

La iniciativa forma parte del proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de tramos de la red vial nacional con el objetivo de reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas.

“Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, cerró el ministro.

rutaentrerios.jpg En Entre Ríos analizan el cobro de peajes en rutas provinciales para recaudar fondos para su mantenimiento.

Advierten que casi el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo

Un informe que hizo público la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), al que accedió Ámbito, señala que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, lo que afecta la seguridad de los viajeros y la logística productiva.

La señal de alerta está en consonancia con un reclamo habitual de los gobernadores a la Casa Rosada, cada vez que un mandatario se reúne con algún funcionario de peso.

El documento del FEPEVINA, que preside como secretario general el dirigente Julio Aralde, titulado "Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial", denuncia que el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad, por lo que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual, al alcanzar las 4.369 muertes.

"El deterioro progresivo de la infraestructura vial se produce fundamentalmente ante la falta de ejecución de obras de construcción, reconstrucción, mitigación, conservación y mantenimiento de las rutas en sus calzadas principales, banquinas, márgenes laterales, zonas libres de obstáculos o zonas despejadas, cunetas de desagüe, señalizaciones horizontal y vertical, iluminación, puentes, entre otros componentes, siendo de esta manera acumulativo y progresivo hasta alcanzar la falla o deformación parcial y total", detalló el trabajo, actualizado al 31 de diciembre último.