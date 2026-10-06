El Gobierno anunció la firma de concesiones para más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales

Los ocho corredores abarcan 11 provincias y quedarán bajo gestión privada. Caputo aseguró que desde este miércoles habrá obras en los más de 9.000 kilómetros comprendidos por el programa.

Luis Caputo anunció la firma de las concesiones para ocho corredores viales que atraviesan 11 provincias.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció este martes la firma de las concesiones para la toma de posesión de los ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarcan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales. Según afirmó, desde este miércoles habrá obras en los más de 9.000 kilómetros comprendidos por el programa de gestión privada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Hoy dimos un paso fundamental para transformar la infraestructura vial argentina”, expresó el funcionario en una publicación en X. Allí destacó que el esquema se basa en inversión, eficiencia y administración privada de los corredores.

Los tramos incluidos en esta etapa atraviesan 11 provincias y conectan ciudades, puertos y pasos fronterizos relevantes para la producción y la logística. La firma anunciada por Caputo sucede a la adjudicación formalizada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 24 de agosto en el Boletín Oficial, que estableció concesiones por 20 años.

Los contratos comprenden la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de la prestación de servicios a los usuarios, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Según el detalle difundido por Caputo, los ocho corredores concesionados se distribuyen de la siguiente manera:

Centro comprende las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba, con unos 682 kilómetros.

Centro Norte abarca unos 536 kilómetros de la ruta nacional 34, en Santa Fe y Santiago del Estero.

Noroeste incluye las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016, en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, con unos 597 kilómetros.

Litoral reúne unos 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16, en Corrientes y Chaco.

Noreste comprende unos 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, en Corrientes y Misiones.

Chaco–Santa Fe abarca unos 497 kilómetros de la ruta nacional 11, en ambas provincias.

Mesopotámico incluye unos 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, en Entre Ríos.

Cuyo corresponde a un corredor de la ruta nacional 7, en Mendoza.

“Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece”, sostuvo el ministro.

Qué empresas fueron adjudicatarias de los corredores

La resolución del Ministerio de Economía asignó el tramo Centro al consorcio integrado por AFEMA, Pablo Federico e Hijos y Guido Mogetta. José Cartellone Construcciones Civiles obtuvo Centro Norte, mientras que IEB Construcciones y Trading MRG fueron seleccionadas para el Mesopotámico.

El corredor Noroeste fue adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios, VAPEU y Guigivan; el Litoral, a JCR y Néstor Julio Guerechet; y el Noreste, a Carlos E. Enríquez y Hormi. En tanto, José Eleuterio Pitón, Rovial y Obring quedaron a cargo de Chaco–Santa Fe, y Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur obtuvieron el tramo Cuyo.

Cómo funcionarán las obras y el cobro de peajes

De acuerdo con los lineamientos publicados por Vialidad Nacional, la Red Federal de Concesiones contempla inversión 100% privada para rehabilitar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y reducir los costos logísticos. El organismo supervisará el cumplimiento de los contratos mediante indicadores de desempeño y niveles de servicio.

El esquema establece que las concesionarias deberán alcanzar condiciones de transitabilidad óptima antes de aplicar la tarifa de peaje ofertada. También prevé mecanismos de actualización tarifaria basados en índices oficiales.

Además, se incorporarán progresivamente TelePASE y sistemas de cobro electrónico sin barreras, conocidos como free flow, con el objetivo de agilizar la circulación y reducir los tiempos de viaje.